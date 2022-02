Bis Ostern ohne Gäste: Schullandheime hoffen auf Hilfen Stand: 04.02.2022 20:17 Uhr Bis Ostern gibt es in Niedersachsen wegen der Omikron-Welle keine mehrtägigen Klassenfahrten. Das verlängerte Schulfahrten-Verbot bringt die Schullandheime in finanzielle Bedrängnis.

"Die Unsicherheit ist im Moment sehr groß", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Schullandheime, Heiko Pannemann, in Hannover. Für Februar und März sei die Buchungslage wegen eines großen Nachholbedarfs ungewöhnlich gut gewesen. Wegen der Verfügung der Landesregierung, die das Verbot von mehrtägigen Klassenfahrten von Januar bis zum Anfang der Osterferien am 4. April verlängerte, mussten diese Reisen aber nun storniert werden.

Rund 500.000 Euro an Einnahmeausfällen

"Die Einnahmeausfälle durch weggefallene Schulfahrten bis zu den Osterferien werden sich in unseren 15 Häusern in Niedersachsen insgesamt auf ungefähr 500.000 Euro belaufen", schätzt Pannemann. Im Gegensatz etwa zu Jugendherbergen, in denen auch andere Gästegruppen unterkommen, lebten die Schullandheime fast ausschließlich von Klassen- und Schulfahrten. Die 15 Häuser, die in der Arbeitsgemeinschaft organisiert sind, werden ehrenamtlich von Vereinen verwaltet. Schätzungen des Verbandes zufolge übernachten pro Jahr 90.000 bis 100.000 Schülerinnen und Schüler in den Häusern.

Neuauflage von Hilfen ist in Planung

Im vergangenen Jahr, als schon einmal Klassenfahrten ausfielen, hätten die Schullandheime Hilfsprogramme des Landes Niedersachsens und des Bundesfamilienministeriums in Anspruch nehmen können. Diese Programme seien nun aber ausgelaufen, eine Fortsetzung sei "hochnotwendig", sagte Pannemann. "Es kommen einige Häuser schnell an den Rand der Insolvenz, wenn Buchungen wegfallen und keine Förderungsmöglichkeit da ist." Ein Sprecher des Sozialministeriums in Hannover sagte, dass bereits an der Neuauflage eines Hilfsprogramms für die Schullandheime gearbeitet werde.

