Stand: 26.10.2022 14:20 Uhr Bahnfahren: Niedersachsen-Ticket wird ab Dezember teurer

Wer Nahverkehrszüge, Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen mit dem Niedersachsen-Ticket nutzt, muss in Zukunft etwas mehr zahlen. Der Preis steigt zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember von 24 auf 25 Euro, teilte die Niedersachsentarif GmbH am Mittwoch mit. Das Ticket kann wie bisher für Mitfahrende erweitert werden. Ab der zweiten Person kostet es sechs Euro zusätzlich und damit einen Euro mehr. Alle weiteren Mitfahrenden zahlen wie bisher fünf Euro. Grund für die Preiserhöhung seien die gestiegenen Energie- und Personalkosten bei den Bahnunternehmen, heiß es. Auch die Mitnahme eines Fahrrads wird teuer: Der Preis erhöht sich um 50 Cent auf dann 5,50 Euro. Das Niedersachsen-Ticket gilt für den Nahverkehr in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

