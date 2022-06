500.000 Menschen beim Tag der Niedersachsen in Hannover Stand: 12.06.2022 17:33 Uhr Mit dem traditionellen Trachtenumzug ist am Sonntag der Tag der Niedersachsen zu Ende gegangen. Rund 80 Vereine nahmen teil und gaben einen Eindruck von niedersächsischem Brauchtum.

Unter dem Motto "Umzug der Vielfalt" präsentierten sich niedersächsische Volkstanz-, Trachten- und Schützenvereine. Die Aktion gilt als der Abschluss und Höhepunkt des Festes, das am Freitag eröffnet worden war und nach Angaben der Veranstalter insgesamt rund 500.000 Besucherinnen und Besucher in die Landeshauptstadt gelockt hat. Es war das erste Mal, dass der Tag der Niedersachsen in Hannover ausgerichtet wurde. Stadt und Land zeigten sich sehr zufrieden mit dem Landesfest.

Ein "rauschendes Fest" mit Vielfalt und Innovation

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach von einem "rauschenden Fest" und auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war froh, dass der Tag der Niedersachsen endlich wieder stattfinden konnte. "Die Freude der Menschen, sich endlich wieder zu begegnen und gemeinsam feiern zu können" sei überall in Hannover zu spüren gewesen, so Weil. Auch habe sich einmal mehr gezeigt, "wie bunt, vielfältig und innovativ" Niedersachsen sei.

"Stadt.Land.Fest" mit vielen Ehrenamtlichen

Rund 250 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten sich auf neun Themenmeilen rund um das Neue Rathaus und den Maschsee - darunter Institutionen, Vereine, Unternehmen und Organisationen aus dem ganzen Land. Unter dem Motto "Stadt.Land.Fest" wurden unter anderem eine Blaulicht- und Technikmeile sowie weitere Schwerpunkte zu Sport, Natur, Umwelt und Tourismus eingerichtet. Ziel der Veranstaltenden war es nach eigenen Angaben, die Arbeit von Verbänden, Künstlerinnen und Künstlern sowie insbesondere von ehrenamtlich engagierten Menschen in den Vordergrund zu stellen. Eine eigene Meile hatte der Gastgeber Hannover. Deren Herzstück war eine Open-Air-Ausstellung des Historischen Museums mit dem Titel "Hannover - Hauptstadt für Niedersachsen".

Max Mutzke und Maybebop vor Tausenden Fans auf der NDR Bühne

Der Norddeutsche Rundfunk beteiligte sich unter anderem mit einer Bühne von NDR Schlager an dem Programm, auf der auch Klassik, Jazz und A-Cappella zu hören waren. Am Freitagabend trat dort Max Mutzke gemeinsam mit einem Streichquintett der NDR Radiophilharmonie vor rund 3.000 Fans auf. Am Sonnabend stand das Hannoversche A-Cappella-Quartett Maybebop auf der Bühne auf dem Trammplatz.

Blick hinter die Kulissen im Eventzelt

Zudem waren Besucherinnen und Besucher eingeladen, hautnah hinter die Kulissen des Landesfunkhauses zu schauen: "Frag den NDR" hieß es im Eventzelt neben dem Großen Sendesaal am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Ob Radio oder Fernsehen, Nordtour, Recherche- und Internet-Redaktion, soziale Medien oder Unterhaltung mit Schorse: Neben bekannten Stimmen und Gesichtern waren auch Ernie und Bert von der Sesamstraße und Plattschnacker Yared Dibaba dabei.

Weil: Niedersachsen steht für "Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt"

Der Auftakt der dreitägigen Feierlichkeiten am Freitag erfolgte mit einem bunten Kulturprogramm. Zu den geladenen Gästen zählte viel Politik-Prominenz, aber auch ein Darsteller des Rattenfängers von Hameln sowie Menschen in Tracht aus verschiedenen Landesteilen. Niedersachsen stehe für "Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt", sagte Ministerpräsident Weil bei der Eröffnungsfeier auf der NDR Bühne vor dem Neuen Rathaus. "Es ist toll, wie viele Menschen in Niedersachsen sagen: Ich will nicht alleine für mich glücklich sein, sondern nebenher auch etwas für die Gemeinschaft machen." Hannovers Oberbürgermeister Onay beschrieb Niedersachsen als "solidarisch, bunt und vielfältig, und es ist Heimat."

Feier musste verschoben werden

Mit dem Landesfest feierte Niedersachsen auch seinen 75. Geburtstag nach. Dafür war der Tag der Niedersachsen erstmals in seiner Geschichte in der Landeshauptstadt zu Gast. Der Festakt hatte bereits im vergangenen Herbst in Hannover stattgefunden, ein großes Fest für alle Bürgerinnen und Bürger war damals wegen Corona jedoch nicht möglich gewesen. Normalerweise findet das Landesfest alle zwei Jahre in einer Stadt außerhalb Hannovers statt.

