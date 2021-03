102 Menschen sterben 2020 bei Badeunfällen im Norden Stand: 09.03.2021 15:11 Uhr In 2020 sind in norddeutschen Binnengewässern sowie der Nord- und Ostsee weniger Menschen ertrunken, als im Jahr zuvor. Nur in Schleswig-Holstein stieg die Zahl der Badetoten.

102 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Badeunfällen im Norden ums Leben gekommen. Damit sank die Zahl laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Vergleich zum Vorjahr 2019 um neun Fälle bezogen auf Norddeutschland. Auch bundesweit ging der Trend mit 378 Verstorbenen leicht nach unten. Auffällig sei jedoch die hohe Zahl Ertrunkener im Hochsommer. Mindestens 117 Menschen ertranken bundesweit in dieser Zeit - die höchste Zahl seit 2003. "Besonders das heiße Sommerwetter im August lud die Menschen zu spontanen Ausflügen an die Binnengewässer und die Strände an Nord- und Ostsee ein", erklärte DLRG-Präsident Achim Haag am Dienstag in Berlin. Zudem hätten wegen der Corona-Pandemie viele Menschen in Deutschland Urlaub gemacht, der Andrang an den Gewässern sei deshalb "teilweise sehr groß" gewesen.

Niedersachsen: Trauriger Spitzenreiter in der Statistik

In Niedersachsen starben 50 Menschen und damit einer weniger als 2019, wie der DLRG-Landesverband in Bad Nenndorf mitteilte. 43 der Ertrunkenen waren demnach männlich, sieben waren weiblich. Vier Opfer waren jünger als zehn Jahre, hieß es weiter. Niedersachsen ist damit weiterhin nach Bayern das Bundesland, in dem es die meisten tödlichen Badeunfälle gibt.

Mehr Tote in Schleswig-Holstein, weniger in Hamburg und MV

Entgegen dem Bundesdurchschnitt meldete die DLRG für Schleswig-Holstein mehr Todesfälle. Demnach starben 2020 25 Menschen beim Baden, sechs mehr als im Vorjahr. In Hamburg verlief die Entwicklung mit sechs Ertrunkenen gegenläufig. In der Hansestadt waren im Vorjahr noch 14 Menschen ertrunken. In Mecklenburg-Vorpommern sind 2020 weniger Menschen bei Badeunfällen ertrunken als im Jahr davor. Laut den am Dienstag veröffentlichten Zahlen ertranken 21 Menschen, sechs weniger als 2019. Vier Verstorbene seien Frauen und 17 Männer gewesen. In der Ostsee ertranken demnach elf Menschen und in Binnengewässern zehn.

DLRG warnt erneut vor unbewachten Gewässern

"Flüsse und Seen sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen", sagte DLRG-Chef Haag. Nur vergleichsweise wenige Gewässer würden von Rettungsschwimmern bewacht. "Gerade in Berlin sind Fluss- und Seeabschnitte beliebt, von denen kein Mensch dachte, dass dort jemals irgendjemand baden gehen würde", sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. In der Bundeshauptstadt starben elf Menschen, im Vorjahr waren es zwei.

Durch Pandemie lernen weniger Kinder schwimmen

Ein anderes Problem sieht die DLRG bei der Schwimmausbildung von Kindern. Die Bäderschließungen im Corona-Jahr 2020 und damit der Ausfall von Schwimmunterricht hätten die Situation noch verschlimmert. "Der Nichtschwimmeranteil in Deutschland wird dadurch erheblich vergrößert", sagte Sprecher Wiese. Nach Schätzungen der Lebensretter konnten im vergangenen Jahr bundesweit eine Million Kinder nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. Als sicherer Schwimmer gilt, wer das Schwimmabzeichen in Bronze schafft.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 10.03.2021 | 06:00 Uhr