ARD Radiofestival 2021: Review: Jazz-Neuerscheinungen mit Sarah Seidel

von Sarah Seidel

Freitag, 16. Juli 2021, 23.30 bis 24.00 Uhr

Was ist neu in der Welt des Jazz?

"File Under Jazz" – mit diesem Hinweis versehen manche Plattenfirmen ihre Neuveröffentlichungen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt in den Verkaufs-Regalen der CD-Geschäfte und in den Sparten der Streaming- und Download-Portale. Was dann dort tatsächlich alles unter "Jazz" einsortiert wird, ist immer noch extrem breit gefächert: nicht nur stilistisch, sondern auch qualitativ. Selbst für Fans kann es da schwer sein, sich zu orientieren.

Einmal in der Woche präsentierten deshalb die Autor*innen des ARD-Radiofestivals bemerkenswerte Neuerscheinungen aus der vielfältigen Welt des Jazz. Heute mit den neuen Alben des Entertainers, Komikers und Musikers Helge Schneider, des amerikanischen Gitarristen Julian Lage und des Komponisten und Arrangeurs Vince Mendoza.

