Mikado Klassik Bei den Familienkonzerten des NDR Elbphilharmonie Orchesters haben kleine Konzertgänger jede Menge Spaß.

Was steckt hinter dem "Wunderkind" Mozart? Wie klingt es, wenn Beethoven einmal so richtig wütend ist? Und warum wurde Haydn von vielen "Papa" genannt? Oder weiter gefragt: Wie klingt ein Donnerwetter? Was ist eine Wassermusik? Wie kommen die Töne aus der Tuba? Fragen über Fragen! Die Antworten geben die Profis vom NDR Elbphilharmonie Orchester und von der NDR Radiophilharmonie, mit Pfiff, Kreativität, guter Laune und natürlich mit viel Musik!

NDR Kultur sendet die NDR Familienkonzerte aus Hamburg und Hannover fünfmal im Jahr. Dabei lädt Mikado Klassik Moderator Philipp alle jungen Musikentdecker zu einer musikalischen Reise durch die Jahrhunderte in die Welt der Klassik ein.