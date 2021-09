"Round Midnight" auf NDR Kultur Von Montag bis Freitag ist "Round Midnight" die Sendung für Hintergrundgeschichten, ausführliche Porträts und Talks mit jungen Talenten und Jazzlegenden.

In der letzten halben Stunde vor Mitternacht gibt "Round Midnight" exklusive Blicke auf die bekannten Jazzstandards und die Persönlichkeiten der unendlich vielfältigen Jazzwelt.

Weitere Informationen Alles rund um den Jazz bei NDR Kultur

Autorinnen und Autoren erzählen die Geschichten bekannter Jazztitel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazzepochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

"Round Midnight" können Sie auch in unserer Mediathek abrufen. Die Playlists der Sendungen finden Sie hier.