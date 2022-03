Opernkonzert

Lassen Sie ihre Gedanken fliegen, "getragen auf goldenen Flügeln", und stellen Sie selber fest, "wie so trügerisch" Weiberherzen sind. NDR Kultur nimmt Sie mit in die Oper und sendet die großen bekannten und weniger bekannten Werke, vom Barock bis ins 20. Jahrhundert. Wir stellen Ihnen die großen Sänger und Dirigenten vor und erinnern an musikalische Jubiläen und Gedenktage. Dazu werfen wir einen Blick hinter die Kulissen: interessante Inszenierungen, CD-Veröffentlichungen, neue Stimmen.