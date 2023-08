Starke Stücke Sie überragen die Musikgeschichte - Meisterwerke, die in einzigartiger, genialer Inspiration entstanden.

Über Jahrhunderte schufen Komponistinnen und Komponisten diese unsterblichen Partituren. Doch was macht sie so besonders? Welche Herausforderungen bieten sie für die Interpreten? Was brachte den Komponisten dazu, sie zu schaffen?

In der Reihe "Starke Stücke" werden sonntags um 18 Uhr ausführlich sowie dienstags und donnerstags ab 13 Uhr in einer kurzen Einführung Entstehungsgeschichte und wissenswerte Hintergründe der besonderen Kompositionen erklärt. Im Anschluss ist das Werk vollständig in einer hochkarätigen Aufnahme zu hören. Sinfonien, Instrumentalkonzerte, sinfonische Dichtungen, Sonaten und Kammermusik vom Barock bis in die Moderne stehen im Fokus.