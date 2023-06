Stand: 18.12.2017 18:05 Uhr Chormusik

"Singen ist das Fundament zur Music in allen Dingen", schrieb schon Georg Philipp Telemann vor über 300 Jahren, im Jahr 1718. In der Chormusik präsentieren wir Singen auf höchstem Niveau. Sie hören Chormusik aus allen Jahrhunderten von der Renaissance bis zur Gegenwart, aus allen Ländern und Zeiten, Chöre aus aller Welt, nationale und internationale Chormusik in großer und kleiner Besetzung. Zu entdecken gibt es Höhepunkte der Vokalmusik - Bekanntes, weniger Bekanntes und Raritäten sowie herausragende Neuerscheinungen.

"Das Singen wohnt in der Seele", so der britische Bassist Jonathan Howard von den King’s Singers. Viele Chöre und Ensembles erheben Ihre Stimmen immer sonntags in der Sendung "Chormusik“ um 17.00 Uhr.