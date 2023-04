Kantate

Ein Sonntagmorgen wie einst in der Leipziger Thomaskirche - mit der "Kantate". Seit Jahrzehnten hat sie auch eine Tradition im Programm von NDR Kultur. Im Mittelpunkt steht das Werk von Johann Sebastian Bach. An jedem Sonntag wird eines seiner Meisterwerke gespielt, komponiert für den jeweiligen Sonntag im Kirchenjahr, in den besten Aufnahmen und interpretiert von den bedeutendsten Künstlern.