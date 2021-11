Das Konzert

Ob beim Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Usedomer Musikfestival oder den Niedersächsischen Musiktagen, ob im Konzertsaal, in der Kirche oder in der Scheune - hier spielt die Musik! Im Konzert am Montagabend um 20 Uhr und an Feiertagen präsentieren wir unsere Mitschnitte und gelegentlich auch mal Liveübertragungen aus Norddeutschland: Sinfonisches und Konzertantes, Kammermusik, Chormusik und Liederabende, dargeboten von internationalen Solisten und Orchestern genauso wie von einheimischen Ensembles und von Nachwuchskünstlern. Im Mittelpunkt steht die Klassik, doch auch Jazz und Weltmusik finden hier ihren Platz.

Ergänzt wird das Angebot durch Konzertaufzeichnungen aus aller Welt - dank der European Broadcasting Union gastieren auch Orchester aus Schweden, Polen, Spanien oder China bei NDR Kultur.