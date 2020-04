Stand: 16.04.2020 06:54 Uhr - NDR 90,3

"Welten am Nachthimmel - Eine Planetentour" im Planetarium

In Zeiten der Corona-Krise ist das kulturelle Leben auch in Hamburg weitestgehend zum Erliegen gekommen. In dieser Ausnahmesituation heißt es zusammenhalten. Der NDR und das Planetarium Hamburg laden für heute wieder zu einer kosmischen Rundreise ein und streamen die Show "Welten am Nachthimmel - Eine Planetentour" live ab 18 Uhr im Internet. Dabei zeigt Planetariumsdirektor Thomas Kraupe den Zuschauerinnen und Zuschauern die aktuell sichtbaren Planeten und führt durch das Sonnensystem. Dazu gibt es spannende Flüge zu diesen fernen Welten, um diese aus nächster Nähe zu erleben. Den Video-Livestream können Sie auf dieser Seite ab 18 Uhr verfolgen.

Weitere Shows des Hamburger Planetariums

Bereits zuvor haben das Planetarium und der NDR Shows im Internet übertragen: "Meine Heimat - Unser blauer Planet" sowie "Der Himmel über Hamburg". Beide Veranstaltungen können Sie hier noch im Mitschnitt sehen.

"Der Himmel über Hamburg" aus dem Planetarium NDR 90,3 - 02.04.2020 11:00 Uhr Hier können Sie die Show "Der Himmel über Hamburg" aus dem Planetarium Hamburg erleben.







4,2 bei 15 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Das Planetarium: Hamburgs Fenster zum All Am 30. April 1930 öffnet das Planetarium im Hamburger Stadtpark seine Türen. Dank modernster Technik "reisen" heute jährlich 300.000 Besucher zu den Sternen. mehr Kultur trotz Corona - die NDR Bühne Egal ob Lesung, Chorgesang, Live-Konzert oder Kabarett - der NDR bietet Künstlern aus dem Norden seit Beginn der Corona-Krise eine virtuelle Bühne. Die Bratschen des NDR Elbphilharmonie Orchesters bringen Poetisches von Fibich und Goethe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.04.2020 | 18:00 Uhr