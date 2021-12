Welt im Wechselmodus: Weihnachten als modernes Mysterium Stand: 24.12.2021 08:00 Uhr Weihnachten ist für viele Menschen das Gegenteil zur Hektik und Schnelllebigkeit unserer Zeit. An den Festtagen werden Erinnerungen wach, Traditionen gepflegt und die Familiengeschichten fortgeschrieben.

Doch nicht wenige Erwachsene zweifeln sich auch durch die diese Tage: Was hat mir all das heute noch zu sagen? Es ist das zweite Weihnachtsfest unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Im Gespräch mit dem Mystik-Experten und Publizisten Gotthard Fuchs sucht Florian Breitmeier nach Antworten jenseits von Glühweinduft, Gabentisch und Geschenkpapier.

Herr Fuchs, viele von uns würden vielleicht gerne in eine Art weihnachtlichen Wechselmodus gehen, den Schalter einfach umlegen, zurück zum Zauber der eigenen Kindheit, als das Weihnachtsfest so klar, so einfach und so erfüllend war. Warum gelingt uns Erwachsenen das nicht mehr so leicht, dieser weihnachtliche Wandel?

Gotthard Fuchs: Der Hauptgrund ist: Je erwachsener wir werden, desto abgebrühter werden wir auch. Und desto weniger können wir den Zauber und das nicht selbstverständliche des Daseins begreifen. Ich habe von einer glücklichen Oma gehört, die erzählt von ihrer dreijährigen Enkelin Folgendes: Beim ersten Schnee geht die Familie raus. Dann sagt die Kleine: "Ich weine ohne Tränen vor Glück." Da kriege ich eine Gänsehaut. Woher hat das Kind das? Es geht mit Blick auf die Weihnachtszeit doch genau um diese Freude, die uns ohne eigenes Zutun zuteil wird.

Und wir fragen uns: Woher kommen wir? Und was heißt eigentlich geburtlich sein und das Licht der Welt erblicken - also Geburtstag feiern? Das tun wir ja auch. Warum? Wie wir damit die Nicht-Selbstverständlichkeit des Daseins tief in den Blick nehmen. Und gerade das geht natürlich in der Hektik des Alltags und in dem Stress des Erwachsenwerdens sehr schnell unter.

Jetzt erleben wir ja das zweite Weihnachten im Zeichen der Corona-Pandemie. Und alles geht wieder so schnell, vom Heiligabend bis zum Einbruch der Dämmerung am zweiten Weihnachtsfeiertag sind es ja gerade 48 Stunden. Solange ist auch ein PCR-Test gültig und fast scheint es, als habe auch Weihnachten nach 48 Stunden wieder seine Gültigkeit für den Alltag verloren. Dabei geht es doch mit der Geburt Jesu für Christinnen und Christen erst so richtig los…

Fuchs: Für Christen geht es - paradoxerweise - mit dem Tod und der Auferstehung Jesu los. Denn das Verrückte ist, dass die Leute sich angesichts dieses Menschen, seines Wirkens und seines Sterbens, fragen: Was war das für einer? Woher kommt er? Er kommt von einem anderen Stern. Also die Geburtsgeschichten der Bibel und auch das Weihnachtsfest sind ja nach vorne verlängerte Ostergeschichten. Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz. Das heißt, auch der Weihnachtsgeschichte ist schon dieser verfluchte Ernst des Lebens eingeschrieben: Es geht zwar nicht um Corona, aber um Flucht, Armut und soziale Ungerechtigkeit.

Aber nicht die Kindheitsgeschichten als solche sind im Mittelpunkt, sondern der Erzählgrund, weshalb wir als Erwachsene Geburtstag feiern. Auch alle Jahre wieder. Warum denn? Weil wir sagen: Mensch, trotz allem, es ist einfach wunderbar, dass du da bist, dass wir da sind! Und von diesem österlichen Ende scheint der weihnachtliche Glanz her und umgekehrt. Und genauso ist in der Corona-Krise ganz neu die Herausforderung da, dass wir dem Tod ins Angesicht sehen, dass wir dem verseuchten Dasein ins Angesicht sehen und auch das Absurde in Natur und Geschichte sehen, aber darin eben auch das Licht der Gegenwart Gottes erkennen. Das ist ja der Witz bei der Geschichte Jesu.

Wenn wir noch einmal auf diese Welt im Wechselmodus schauen: Inwieweit kann dieses Weihnachtsfest 2021 als ein Bild für ein modernes Mysterium stehen?

Fuchs: Also mir fällt auf: In den gegenwärtigen kulturellen Debatten sind zwei Stichworte ganz stark. Das eine heißt Resilienz, also Widerstandskraft. Und das andere heißt Vulnerabilität, Verletzbarkeit. Also nicht abschotten, aufrüsten, sondern sich berührbar machen mit dem Risiko, verletzt zu werden. Das sind zwei Sehnsuchts- und Grundworte der gegenwärtigen Debatten. Resilienz - woher nehmen wir die Widerstandskraft angesichts dessen, was uns gefährdet und bedroht? Und woher nehmen wir den Mut, uns berührbar zu machen, damit das Zusammenleben wärmer, gütiger, sinnlicher, glückender wird?

Und darauf gibt die Weihnachtsbotschaft, gibt die Christusbotschaft überhaupt eine zentrale Antwort, indem sie beides miteinander verbindet und eben sagt: Das Entscheidende im Leben und in der Welt ist eine schöpferische Liebe, die letztlich alles bestimmt und den Sieg in allem davon trägt. Aber diese Liebe hat einen Preis, und das ist abgründig. Im Grunde aber ist es auch wieder so naheliegend: Jede Beziehung setzt ja voraus, dass ich mich auch verletzbar mache, dass ich mich berührbar mache, dass ich konfrontieren kann. Dass wir miteinander wachsen, in dem, was wir sind, nämlich begrenzte, endliche Wesen, biblisch gesagt: Geschöpfe. Es geht darum, die Welt als Schöpfung und uns als Geschöpfe mit unseren Möglichkeiten wertgeschätzt zu sehen. Die Liebe zu riskieren bei allem Risiko - das ist es. Mal etwas platt gesagt: Man darf auch immer mit dem Guten rechnen. Man darf auch immer damit rechnen, dass die Kräfte des Positiven stärker sind als die des Negativen. Und wer darauf setzt, der ist auf der richtigen Seite, auf der Weihnachtsseite.

Das Gespräch führte Florian Breitmeier.

