Stand: 29.04.2025 15:19 Uhr Weimar startet ins "Faust"-Jahr

Die Klassik Stiftung Weimar startet am Mittwochabend mit einem Festakt in das "Faust"-Themenjahr. Umrahmt von einem Umzug zur Walpurgisnacht seien alle Ausstellungen geöffnet und versetzten die Stadt in faustische Stimmung, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz am Dienstag in Weimar. Mit knallbunten Inszenierungen, originellen Darstellungsformen und Ausstellungen mit einzigartigen Schätzen stelle die Stiftung das Hauptwerk Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832), den "Faust", in den Mittelpunkt des Jahres. | Sendebezug: 29.04.2025 12:40 | NDR Kultur