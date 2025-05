Selbstbewusst-Sein mit dem richtigen Outfit Stand: 07.05.2025 13:15 Uhr Kleidung verrät viel über die Menschen, manchmal auch das Falsche, weiß Ines Thömel. Sie ist Stylistin und berät Frauen rund um den passenden Look. Für sie ist das eine Art von Empowerment.

von Sophia Münder

Kristin Arp hat einen kleinen Koffer mit zu Ines Thömel gebracht, packt ein paar Kleidungsstücke aus. "Zeig mal her", fordert Ines sie auf. Ines Thömel ist Stylistin. Sie möchte Frauen durch Mode bestärken – empowern, Frauen wie Kristin.

"Ich habe in meinen Reels auf Social Media immer eine weiße Bluse an", erzählt Ines' Kundin, während sie eines der Exemplare aus dem Koffer holt. Doch sie wünscht sich mehr Pepp - für ihre Auftritte als DoktorArp auf Social Media und auf der Bühne. Daher ist sie zu Ines Thömel gekommen.

Die optische Präsenz stärken

Die hat schnell eine klare Einschätzung zu dem klassisch-hanseatisch Look von Kristin mit blauer Hose und weißer Bluse, dazu ein kleiner Gürtel und Turnschuhe. "Ja, das ist ja ein bisschen wie eine Uniform, dieses Schwarz-Weiß, da würde ich auf jeden Fall mit Farbe spielen", sagt Ines.

Als Stylistin will sie Frauen in in ihrer optischen Präsenz unterstützen. Das sind vor allem Frauen aus der Wirtschaft, der Politik, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. "Denen helfe ich mit oder durch Kleidung, noch besser zu wirken, in die Sichtbarkeit zu kommen und sich letztendlich auch zu 100 Prozent in ihrer Haut wohl zu fühlen.“

Mit Kleidung ihre Botschaften unterstreichen

Kristin Arp ist Zahnärztin, informiert über Mundgesundheit und Longivity und erreicht damit Tausende - und sie hat eine persönliche Geschichte zu erzählen. "Ich hatte Brustkrebs und das als Unternehmerin. Als Mediziner habe ich da extrem viel gelernt, sehr viel recherchiert, aber auch als Unternehmerin und als Frau." Diese Erfahrungen möchte sie mit anderen teilen und zeigen, dass man überleben kann und zwar gut. "Und ich möchte zeigen, wie wir stärker aus allen Krisen gehen können, als wir jemals reingegangen sind.“

Dafür will sie auch den passenden Look. Sich ausschließlich von Modezeitschriften oder ihrer Tochter inspirieren zu lassen, das reicht ihr nicht. "Ich brauche jemanden, der einfach strukturiert sagt: 'Was hast du? Was willst du und ich stelle dir was zusammen, und wir probieren aus.'“

Vorgespräche und Kleiderschrank-Check

Genau das tut Ines Thömel. Mit einem neuen Styling sollen die Frauen sich aber nicht verkleidet fühlen. Deshalb versucht Ines in einem Vorgespräch und mit einem Kleiderschrank-Check herauszufinden, wie die Ratsuchenden ticken. "Kleidung ist wie eine zweite Haut. Da ist es superwichtig, dass man sich nicht in irgendetwas reinpresst. Es muss auch zu der jeweiligen Person passen." Sie möchte aber auch, dass die Kleidung etwas über den Menschen verrät, "dass man direkt sieht: 'Hey, wow das ist Dok Arp! Und die hat eine tolle Message.'"

Bei dem neuen Outfit für Kristin hat Ines darauf geachtet, dass es nicht zu knallig wird, vielmehr will sie dezent mit Farbe arbeiten, etwa mit einem bunten T-Shirt unter dem Blazer. "Das bringt dich toll zum Leuchten." Das ist genau in Kristins Sinne: "Wenn ich auf der Bühne stehe, geht es ja um Gesundheit und Medizin und nicht um Mode."

Ines präsentiert Kristin ihr neues Styling-Konzept und die ist begeistert: "Klare Schnitte, knallige Farben, aber kein Bonbon-Pink oder Neon, sondern Farben, die mir gut stehen, ohne dass ich aussehe wie eine Signalboje mitten in der Elbe“.

