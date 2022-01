Vom Ende der Medizin und einem Leben in Gesundheit Stand: 28.01.2022 15:50 Uhr Eine moderne Medizin, davon ist der Biologe und Wissenschaftsjournalist Peter Spork überzeugt, wird sich in Zukunft darauf konzentrieren, Gesundheit von vornherein zu erhalten. Beitrag anhören 11 Min

von Peter Spork

Tragen Sie Maske? Sind Sie geimpft? Halten Sie Abstand? Die Corona-Pandemie hat uns und unser Leben von Grund auf verändert. Der Gedanke der Prävention ist alltäglich geworden. Unentwegt machen wir etwas oder lassen etwas anderes sein, mit dem Ziel, nicht krank zu werden und die Gesundheit anderer zu schützen. Wir versuchen, der Infektion voraus zu sein.

Dabei vertrauen wir auf die Erkenntnisse der Wissenschaft. Diese konnte nämlich messen, dass FFP2-Masken Corona-Viren fernhalten und Aerosole durch Lüften vertrieben werden. Sie hat es sogar geschafft, in erstaunlich kurzer Zeit einen sicheren und effektiven Impfstoff zu entwickeln. Und sie konnte mit Modellen vorherberechnen, wie sich die Pandemie wahrscheinlich verändert, wenn die Politik bestimmte Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung beschließt - oder auch nicht.

Echte Gesundheitsmedizin sollte dem Leiden immer einen Schritt voraus sein

Damit handeln wir völlig anders, als wir es üblicherweise tun. Sind wir gesund, gehen wir Ärzt*innen aus dem Weg. Wir scheren uns wenig um diesen Zustand, der ja gar nicht das Gegenteil von Krankheit ist, sondern ein Prozess der Anpassung an das Leben. Krankheiten gehören zum Leben dazu. Unsere Gesundheit sollte es uns deshalb auch erlauben, gut mit einem chronischen Leiden oder dem Altern umzugehen. Und deshalb sollte eine echte Gesundheitsmedizin dem Leiden, dem Infekt, der Vernachlässigung, der Pandemie, der Einsamkeit immer einen Schritt voraus sein. Sie sollte wissen, was droht.

Die heutige Medizin ist jedoch zu allererst für die Therapie der Krankheiten und Behandlung der Symptome zuständig, nicht für die Erhaltung der Gesundheit. Es ist nur konsequent, dass unser Gesundheitssystem - das also genau genommen ein Krankheitssystem ist - Ärzt*innen und Krankenhäuser vor allem dann bezahlt, wenn sie uns heilen sollen. Die Prävention steht viel weniger hoch im Kurs. Dabei ist es ein Menschheitstraum, Krankheiten zu verhindern, bevor sie entstehen.

Das System des Lebens entschlüsseln

Nichts treibt die Naturwissenschaft mehr an, als das Leben und die Umwelt berechenbar zu machen. Der Astronomie gelang es schon im 16. Jahrhundert, die Bahnen der Planeten so genau zu vermessen und mit Hilfe von Differentialgleichungen vorherzusagen, dass sie in die Zukunft schauen konnte. Von da an wusste die Menschheit, wann Jupiter, Venus oder Saturn an welcher Stelle des Himmels erscheinen werden. Das System der Himmelskörper war mit Hilfe von Physik und Mathematik durchschaut. Es gab Algorithmen, die Veränderungen der Planeten über die Zeit beschreibbar machten.

Weitere Informationen Homeoffice: So bleiben Sie fit und gesund Wer jeden Tag von zu Hause arbeitet, leidet oft unter Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Tipps für gesundes Arbeiten. mehr

Was ist es für eine wunderbare Vorstellung, das Gleiche gelänge mit der Biologie, mit dem System des Lebens. Es wäre das Ende der Medizin, wie wir sie heute kennen. Denn Ärzt*innen könnten vorausschauend handeln, sie könnten gemeinsam mit vielen anderen Berufsgruppen, etwa Psycholog*innen, Hebammen, Physiotherapeut*innen, Ernährungs- und Bewegungsberater*innen dafür sorgen, dass wir ein Leben in Gesundheit lebten.

Wenn im System des Lebens ein Ungleichgewicht entstünde, dann könnte eine kleine, präzise, nur an diesen Menschen in seinem speziellen Umfeld und mit seinen ganz persönlichen Erfahrungen angepasste Intervention erfolgen. Das könnte ein bestimmtes Medikament sein, ein psychologisches Coaching oder eine Änderung der Ernährung oder des Schlafes oder ein Bewegungsprogramm. Schon würde das biologische System dieses Menschen gefestigt, und die Krankheit wäre abgewendet, bevor sie überhaupt entstehen konnte.

Klar ist das eine Utopie. Wir sind von ihr noch weit entfernt. Das Leben eines Menschen ist ungleich komplexer als die Bahnen der Planeten. Es dürfte darin so viele miteinander in Beziehung stehende Verknüpfungen, äußere wie innere Netzwerke und verborgene Muster geben - es wird auf immer unmöglich bleiben, das Leben in seiner Gänze zu beschreiben. Außerdem sind die allermeisten Krankheiten sehr viel komplizierter als Infektionen wie zum Beispiel Covid-19.

Die biologische Grundlagenforschung - eine Jahrhundertaufgabe

Geht es um die häufigen Volks- und Zivilisationskrankheiten, um Leiden und Symptome wie Bluthochdruck, Allergien, Depressionen, Alzheimer, Krebs oder schlicht Rückenschmerzen, kennt die Wissenschaft in der Regel weder deren wahre Ursachen noch die Zusammenhänge ihres Entstehens im Netzwerk des Lebens.

Weitere Informationen Stress abbauen: Tipps zur Entspannung im Alltag Mentale Techniken wie Achtsamkeitstraining, Yoga und Meditieren können helfen, Stress und Anspannung abzubauen. mehr

Aber die biologische Grundlagenforschung ist dabei, die molekularen Strukturen der Biologie, die Gene, epigenetischen Schalter, Proteine, Botenstoffe mitsamt ihrer Funktion akribisch aufzuklären. Es ist eine Jahrhundertaufgabe. Denn gleichzeitig beginnt sie, die Netzwerke immer besser zu verstehen, die die Zellen, Organe, Hormone, Nervensysteme und sogar die den Darm bewohnenden Bakterien eines Menschen miteinander knüpfen. Und sie findet gemeinsam mit der Psychologie, aber auch den Sozial- und Kulturwissenschaften sowie der Ökologie heraus, wo die Schnittstellen liegen zwischen dem Netzwerk unserer Biologie und den Netzwerken unserer Umwelt.

Dieses neue Denken wird beispielsweise in Louisville, Kentucky, bereits umgesetzt: Dort hat man Gesundheitsdaten von Testpersonen ausgewertet und danach gezielt Straßen für den LKW-Verkehr gesperrt oder Parks angelegt, um an neuralgischen Stellen die Luftqualität zu verbessern. Die Zahl der Asthma-Attacken sank danach auf ein Viertel ab.

In einer anderen Studie werteten Forscher*innen mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz die Reaktion des Blutzuckerspiegels von 800 Menschen auf fast 50.000 Mahlzeiten und Snacks aus. Schließlich entwickelten sie einen erstaunlich gut funktionierenden Algorithmus zur persönlichen Ernährungsberatung.

Teil 1: Echte Gesundheitsmedizin sollte dem Leiden immer einen Schritt voraus sein

Teil 2: Der digitale Zwilling als Gesundheits-Navigator

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gedanken zur Zeit | 29.01.2022 | 13:00 Uhr