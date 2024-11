Stand: 11.11.2024 13:42 Uhr Vatikan präsentiert einzigartiges KI-Projekt zum Petersdom

Der Petersdom ist künftig über seinen digitalen Zwilling weltweit "zugänglich". Der Vatikan und das Unternehmen Microsoft setzten zum Heiligen Jahr 2025 ein KI-gestütztes Projekt um - das erste in dieser Art und Größenordnung, betonten Kardinal Mauro Gambetti und Microsoft-Chef Brad Smith am Montag vor Journalisten in Rom. Zugleich wurde eine interaktive Website vorgestellt, über die die größte Kirche der Christenheit auf Basis von 400.000 mithilfe Künstlicher Intelligenz verbundenen Fotos erkundet werden kann. Ebenso wurden für die Papstbasilika zwei immersive Ausstellungen kreiert, die auch neue (kunst-)historische Erkenntnisse ermöglichen sollen. | Sendebezug: 11.11.2024 14:50 | NDR Kultur