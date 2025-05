Trauer um "Naddel": Nadja Abd el Farrag ist tot

Stand: 12.05.2025 17:41 Uhr

Die Hamburgerin Nadja Abd el Farrag ist offenbar gestorben. Sie sei wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag am Freitag in einer Klinik in Hamburg an einem Organversagen gestorben, berichtet die Bild.