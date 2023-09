Uni Flensburg: Plastik "Primavera" vorerst zurück auf dem Sockel Stand: 18.09.2023 21:49 Uhr Weil sich einige Studierende durch den Anblick einer nackten Frauenplastik im Foyer der Universität Flensburg gestört fühlten, wurde die Plastik "Primavera" Anfang des Jahres entfernt - zum Ärger unter anderem der Studierendenvertretung. Nun ist die Figur zunächst einmal zurück.

Die Plastik "Primavera" kommt vorläufig an ihren ursprünglichen Platz zurück. Das Präsidium der Europa-Universität Flensburg erklärte einen Beschluss aus dem Februar 2023 für nichtig, die Figur aus dem Foyer des Gebäudes Oslo zu entfernen, heißt es in einer Mitteilung der Universität Flensburg. "Das Präsidium war in dieser Frage nicht zuständig. Der Umgang mit der Plastik hätte vom Gleichstellungs- und Diversitätsausschuss (GDA), der ein Unterausschuss des Senats ist, zunächst in den Senat eingebracht und dort diskutiert werden müssen", erklärt der Vizepräsident für Studium, Lehre und Digitalisierung, Prof. Dr. Jürgen Schwier. Bis zur abschließenden Klärung kommt die Gartenplastik auf ihren ursprünglichen Platz im Gebäude Oslo zurück.

Plastik "Primavera": Nackte Frau mit erhobenen Armen

Fritz Durings Plastik "Primavera" zeigt eine stilisierte, stehende - mutmaßlich nackte - Frau mit erhobenen Armen. Grund für den Abbau der Plastik waren Diskussionen im Gleichstellungs- und Diversitätsausschuss der Universität. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, ob die Plastik als figürliche Darstellung eines Frauenkörpers an einem so prominenten Ort der Universität richtig platziert sei. Das Präsidium beschloss auf Initiative des Gleichstellungsausschusses den Abbau der Plastik.

Senatsmitglieder und Studierendenvertretung protestieren gegen Abbau

Mitglieder des Uni-Senats beklagten daraufhin, der Senat sei übergangen worden, als der Gleichstellungs- und Diversitätsausschuss beim Präsidium die Entfernung der "Primavera" beantragt habe. Zudem sei die Argumentation fragwürdig, da in dem Antrag von "gesellschaftlichen Wertvorstellungen der Universität" die Rede sei, die die Plastik nicht widerspiegele. Welche Wertvorstellungen gemeint seien und wer sie definiere, bleibe aber undurchsichtig. Die Studierendenvertretung ASTA kritisierte die Einschränkung der Kunstfreiheit und startete die Petition "Primavera zurückholen".

Debatte im Uni-Senat am 27. September

Nun ist die umstrittene Plastik zunächst einmal an seinen ursprünglichen Ort im Oslo Foyer zurückgekehrt. Der Senat wird in seiner Sitzung am 27. September diskutieren, wie mit der Plastik weiter umgegangen wird. Es brauche Zeit für eine interne und möglicherweise auch externe Debatte, sagte Schwier. "Wie geht die Mehrheitsgesellschaft mit den Anliegen von Minderheiten um? Welche Konsequenzen hat es für eine Universität, wenn sie Gleichstellung und Diversität ernst nimmt? Und: Wie können wir die naturgemäß unterschiedlichen Perspektiven darauf gut und ernsthaft diskutieren?", skizziert er die Fragen, die sich aus der Debatte um die "Primavera" ergeben. Man habe diese Themen im wahrsten Sinne des Wortes zu schnell abgeräumt, so Schwier.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildhauerei