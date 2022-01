Machtarchitektur Russland: Wofür steht der Ukraine-Konflikt? Stand: 24.01.2022 20:28 Uhr Der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu: Russland verlegt immer mehr Truppen an die ukrainische Grenze. Deutschland schließt Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin aus und erntet dafür Kritik. Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Markus Kaim. Beitrag anhören 7 Min

Herr Kaim, wir sprechen über ein Land, die Ukraine, und meinen damit die Welt. Wofür steht dieser Konflikt eigentlich?

Markus Kaim: Im Kern geht es um sehr unterschiedliche Ordnungsentwürfe. Es geht zwar vordergründig um die Ukraine, aber letztlich geht es um die Neuordnung Europas, wenn nicht sogar der Welt. Hier treffen unterschiedliche Ordnungsvorstellungen aufeinander. Verkürzt gesagt, hält der Westen nach wie vor an der Charta von Paris von 1990 fest, ein Dokument, was den Ost-West-Koflikt beendet hat und in dem für die Außenpolitik solche Prinzipien verankert sind wie: Unverletzbarkeit der Grenzen, Nichtanwendung militärischer Gewalt, freie Bündniswahlen und anderes mehr. Und Russland - das ist gerade in den letzten Wochen deutlich geworden - verfolgt eher eine Ordnung, die auf historischen Ansprüchen, Einflusssphären, Interessensgebieten und vielem anderen mehr beruht.

Wie berechtigt ist Putins Forderung, der Westen solle seine militärische Präsenz im Osten verkleinern?

Kaim: Ich finde den Ausdruck "berechtigt" nicht passend. Ich finde das Wort "angemessen" passender. Und angemessen ist es nicht, wenn man auf die Charta von Paris schaut, weil es den NATO-Mitgliedern freisteht, ihre Truppen so zu stationieren wie sie das vorhaben. Die NATO hält sich, wenn ich das richtig sehe, nach wie vor an die NATO-Russland-Grundakte von 1997, dahingehend, dass sie nicht permanent Kampftruppen stationiert. Es geht nicht um großangelegte Gefechtsverbände, sondern um kleinere Einheiten, die aus Polen heraus und herein rotieren. Das Gleiche gilt für die baltischen Staaten. Dementsprechend halte ich den Vorwurf der russischen Seite, dass der Westen mit seiner Militärpräsenz in Osteuropa Russland bedrohen oder sogar "einkreisen" würde, für übertrieben.

Warum spitzt sich der Konflikt jetzt zu? Russland droht der Ukraine schon seit mehreren Jahren. Was hat sich in den letzten Wochen verändert, oder worauf zieht Putin in erster Linie ab?

Kaim: Das scheint mir die Kardinalfrage zu sein. Darüber kann man nur mutmaßen, weil wir keine Einblicke in die Entscheidungsprozesse des russischen Präsidenten haben. Aber ganz offensichtlich, und das deutet sich bereits seit einiger Zeit an, denkt er über die Wiederentstehung einer sowjetischen Einflusszone nach - nicht im Sinne eines russisch besetzten und beherrschten Imperiums, sondern zumindest im Sinne von politischer Gefolgschaft. Und diesem Zweck dienen eine Reihe von Konflikten, die Russland am Leben hält. Das erkennen wir in der Ukraine, in Georgien und in Moldawien. Letztlich geht es nicht um die Gefährdung der territorialen Integrität dieser Länder des postsowjetischen Raums - auch im völkerrechtlichen Sinne bleibt die weiterhin bestehen. Aber es geht darum, deren politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Diesem Zweck drohen nicht nur militärische Drohgebärden, sondern auch andere Instrumente, die häufig etwas unzutreffend als "Hybrid" beschrieben werden: Cyberangriffe, das Nutzbarmachen von ethnischen Minderheiten in diesen Ländern, Sabotage, Spionage, Desinformation und vieles andere mehr.

Wie kann, wie soll Europa reagieren? Gibt es Sanktionen, die Russland abschrecken könnten?

Kaim: Der Westen hat in den letzten Wochen ein deutliches Signal an Russland gesendet, das die Ukraine im engeren Sinne betrifft. Man hat gewarnt, dass die Folgen katastrophal wären, sofern Russland eine voll angelegte militärische Invasion planen und durchführen würde. Die Bundesaußenministerin sprach von einem "Preisschild" und der vollen Härte, die dann auf Russland wirken würde, ohne dass ausbuchstabiert worden ist, was damit konkret gemeint ist. Das zweite Signal war das der transatlantischen Einheit. Ob das ausreichen wird, kann ich im Moment nicht abschätzen, weil eine Restvagheit über dem genauen Maßnahmenkatalog bleibt. Wer gegebenenfalls bereit ist, Waffen an die Ukraine zu liefern - das ist nicht nur innerhalb der NATO, sondern auch in der Regierungskoalition in Berlin umstritten. In welchem Umfang die Nord Stream 2-Pipeline zur Disposition gestellt würde, bleibt umstritten. Welche weiteren Sanktionen erlassen würden, die gegebenenfalls auch die deutsche und die europäische Wirtschaft einschränken würden, bleibt umstritten. Von daher ist es aus heutiger Sicht sehr schwierig abzuschätzen, welche Folgen das für Russland hätte.

Welche Optionen bleiben der Ukraine? Inwiefern kann sie sich für die eigene Unabhängigkeit stark machen?

Kaim: Das wichtigste Ziel der ukrainischen Führung - losgelöst von dem aktuellen Präsidenten, sondern das ist mittlerweile auch in der Verfassung verankert -, ist das Streben nach Westen, hin zur Europäischen Union, hin zur NATO. Das ist auch ein Streitpunkt in den letzten Jahren zwischen der NATO und Russland gewesen. Da ist der Weg aber verwehrt: Sowohl die Europäische Union als auch die NATO haben der ukrainischer Führung signalisiert, dass das in absehbarer Zeit nicht gehen würde. Formal bleiben der Ukraine alle Optionen offen. Sie genießt die freie Wahl des Bündnisses, könnte damit auch NATO-Mitglied werden. Sie hat seit 2008 sogar die grundsätzliche Zusage, dass sie eines Tages Mitglied werden könnte. Aber davon geht im Moment niemand aus.

Das Gespräch führte Andrea Schwyzer

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 24.01.2022 | 18:00 Uhr