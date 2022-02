Ukraine-Konflikt: Putins Vorgehen hat "wenig Rückhalt in Russland" Stand: 22.02.2022 19:35 Uhr Das Portal "Dekoder" analysiert Blogs und Zeitungen aus dem russischsprachigen Raum. Die Chefredakteurin Tamina Kutscher ist Historikerin, Slawistin und Journalistin. Beitrag anhören 5 Min

Tamina Kutscher. Was ist Ihnen bei dieser überlangen Rede von Wladmir Putin im russischen Fernsehen durch den Kopf gegangen?

Zum einen fand ich es interessant, wie Putin selbst wirkt. Also sehr blass, auch irgendwie sehr angeschlagen - diesen Eindruck hat er auf mich gemacht. Gleichzeitig der Inhalt seiner Rede: Wieder die bekannte Geschichtsklitterei, die er auch schon zuvor gemacht hat. Dass die Ukraine kein souveräner Staat sei und zu Russland gehöre. Dass man ein Brudervolk sei. Eine Art Infoshum - so ist das russische Wort dafür. Behauptungen wie es würden Atomwaffen hergestellt. Viele unterschiedliche Versatzstücke, bei denen er nach Belieben wieder andocken kann und mit denen er auch dafür sorgen kann, dass die Lage womöglich noch weiter eskaliert.

Wie sind die Reaktionen heute in russischen Medien? Was haben Sie mitbekommen?

Vor allem unter liberalen, unabhängigen Beobachtern gibt es diese These, dass der Westen eben nicht ausgewichen ist in diesem Eskalations-Spiel. Und dass Putin oder der Kreml jetzt so tut, als sei das die Strategie gewesen. Aber im Grunde genommen habe er schon verloren.

Andere, wie zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin und Analystin Tatjana Stanowaja, fragen wo die Grenze ist. Geht es nicht doch noch weiter bis nach Kiew - also einen russischen Angriff auf Kiew. Es gibt mehrere Beobachter, die sagen, dass er nicht versteht, dass es in der Bevölkerung selbst überhaupt keinen oder nur sehr wenig Rückhalt für dieses Vorgehen gibt. Viele gehen davon aus, dass die Aggression von außen kommt. Das ist ja die große Erzählung: Russland als belagerte Festung, die sich nur gegen eine äußere Aggression wehrt oder als Schutzmacht auftreten muss. Aber im Grunde genommen gibt es wenig Rückhalt in Russland und schon gar nicht so einen euphorischen Konsens wie 2014 bei der Annexion der Krim.

Woran machen Sie das fest? Dass dieser Rückhalt in der Bevölkerung nachlässt?

Einfach auch in den in den Reaktionen, die es jetzt gibt. Es gibt keine Jubelrufe und so weiter. Es ist ganz klar, dass die Leute im Moment andere Sorgen haben. Die Corona-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, wie wenig das Gesundheitssystem funktioniert. Die Realeinkommen sinken seit Jahren, das spüren die ihre Leute in ihren Geldbeuteln. Das sind die eigentlichen Sorgen der Menschen.

Und ich weiß gar nicht, ob man sich schon Gedanken darüber macht, was diese ganze Operation auch wirtschaftlich heißt. In jedem Fall gibt es keine großen Jubelstürme. Aber natürlich auch keine große Proteste. Was aber eben auch damit zusammenhängt, dass es im vergangenen Jahr zahlreiche Repressionen nach den Solidaritätsprotesten für Alexej Nawalny gab. Es gibt einfach eine gewisse Angst.

Es gibt eine Minderheit in Deutschland - russischstämmige, aber auch nicht russischstämmigen Menschen - die ganz große Putin-Fans sind und ihn verstehen. Können Sie nachvollziehen wo das herkommt?

Mein Eindruck ist: Es gibt einen gewissen Anti-Amerikanismus, auf den Putin auch im eigenen Land bauen kann und sicherlich auch im im Westen. Russland ist da sicherlich bei vielen eine Projektionsfläche. Das hat aber hat oft wenig mit dem Kreml selber zu tun als oft auch mit der eigenen Einstellungen zu den USA.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott.

