Teile der Barlach-Statue gestohlen: Neuer Aufstellungstermin im Juli

Stand: 21.04.2023 12:50 Uhr

In knapp einem Monat hätte sie in Güstrow aufgestellt werden sollen. Das verschiebt sich nun, denn Teile der Ernst Barlach-Statue sind aus einer Gießerei in Ziesendorf bei Schwaan gestohlen worden.