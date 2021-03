Deutsches Theater schafft Raum für Begegnungen in Göttingen Stand: 27.03.2021 10:25 Uhr Seit fast fünf Monaten ist das Deutsche Theater in Göttingen geschlossen. Mit dem Kunst-Projekt "Tankstelle - Auf der Suche nach dem verlorenen Kontakt" bietet das Theater jetzt einen Raum für Begegnungen.

von Irene zu Dohna

Hinter dem Deutschen Theater Göttingen, direkt am Wall, steht ein verspiegelter Container. "Super" steht auf der einen Seite in großen, weißen Lettern. "Zeit" auf der anderen Seite. Davor Zapfsäulen in Retro-Optik. Neugierig bleiben einige Spaziergänger stehen. "Drei Minuten emotional und geistig auftanken - jenseits des Alltags einen kurzen poetischen Moment erleben", so beschreibt Regisseurin Antje Thoms das Kunstprojekt.

Jeden Tag können die Besucher zwischen fünf verschiedenen Slots wählen. Am Freitag sind es: Begegnung, Musik, Appetit, Beweglichkeit und Liebe. Zwei Tankwarte im roten Overall begrüßen eine Zuschauerin: "Guten Tag, ich hätte gerne den Slot Nummer fünf". An der Längsseite des Containers befinden sich die fünf kleinen Räume. Ähnlich wie beim Nachtschalter an einer Tankstelle trennt eine Glasscheibe Schauspieler und Gäste voneinander. "Ich hätte ein paar wunderschöne Liebeslieder für sie im Angebot", sagt eine Schauspielerin. "Hier können Sie sich eins aussuchen, wenn sie möchten."

Man treffe plötzlich auf jemand Fremden und frage sich, wie das überhaupt geht, sagt Regisseurin Antje Thoms. "Da redet jemand mit mir, den ich nicht kenne und erzählt mir etwas und fragt mich Dinge." Es gehe dabei nicht um die tiefen Auseinandersetzungen, sondern mehr um ein spielerisches und interaktives Angebot. Ziel sei es: "Dass man sich einfach einmal am Tag gute Laune abholen kann."

"Tankstelle": Projekt ist ein "Anker im Meer von Nichts"

Im November wurde das kulturelle Leben komplett runtergefahren. Museen, Konzerthäuser, Theater mussten schließen. "Nach der langen Pause ist es auf jeden Fall erfüllend - ein großer Anker gerade in diesem Meer von Nichts", sagt Schauspieler Gerd Zinck, der seit über fünf Monaten nicht mehr vor Publikum auf der Bühne gestanden hat.

Hausregisseurin Antje Thoms hat zwar an einigen Aufführungen für das Deutsche Theater Göttingen gearbeitet, doch die Premieren fielen aufgrund der Pandemie entweder aus oder wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. "Vielleicht bis ins Jahr 2022, wo man wahrscheinlich etwas ganz anderes machen würde, weil die Themen dann ganz andere sein werden", schildert Thoms die Problematik. "Das raubt unfassbar viel Kraft und Energie - immer den doppelten Aufwand betreiben um dann am Ende doch kein Ergebnis zu haben."

Die Tankstelle des Deutschen Theater bietet für einen kurzen Moment echte Begegnungen von Angesicht zu Angesicht mit dem Theater-Ensemble. Mindestens bis zum 5. April hat sie bis auf Karfreitag täglich von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

