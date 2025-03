Stand: 05.03.2025 07:43 Uhr Streisands Hörbuch-Memoiren mit Audio Award ausgezeichnet

Barbra Streisand, Ikone der Bühne, des Films und der Musik, feiert nun auch im Bereich Hörbuch einen beeindruckenden Erfolg: Die Audio Publishers Association zeichnete Streisand und ihre Memoiren "My Name is Barbra" mit dem Audio Award für das Hörbuch des Jahres und für die besten Audiomemoiren aus. Streisand hat das 1.000 Seiten starke Buch selbst eingelesen. Zu den weiteren Preisträgern, die am Dienstag bekannt gegeben wurden, gehören u.a. Whoopi Goldbergs selbst gelesenes Buch "Bits and Pieces" für die beste Erzählung und Stephen Kings "You Like it Darker", gelesen von Will Patton und King. | Sendebezug: 05.03.2025 06:30 | NDR Kultur