Stand: 14.03.2025 07:30 Uhr Stadtgalerie Kiel zeigt zum Jubiläum eigene Sammlung

Mit der Jubiläumsausstellung "Unsere Kunst - Eure Kunst" präsentiert die Stadtgalerie Kiel ab dem 15. März eine Auswahl an Kunstwerken aus der eigenen Sammlung. Der Fokus liege dabei auf den Erwerbungen der vergangenen 25 Jahre, teilte die Landeshauptstadt Kiel mit. Vor 25 Jahren begann die Ausstellungstätigkeit der Stadtgalerie in ihrem jetzigen Standort in der Andreas-Gayk-Straße. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist der zweite Teil des diesjährigen Jubiläumsprojekts der Stadtgalerie. | Sendebezug: 13.03.2025 18:20 | NDR 1 Welle Nord