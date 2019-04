Stand: 22.04.2019 10:00 Uhr

Schwerpunkt: Müssen wir Kinder zum Lesen zwingen?

Am 23. April ist der Welttag des Buches. Aber: Wer wird in Zukunft überhaupt noch Bücher lesen? Fast 20 Prozent der Kinder in Deutschland können nach der Grundschule nicht lesen - ein Ergebnis der letzten Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (kurz IGLU). Auch die weiterführenden Schulen klagen, dass die Kinder zunehmend Probleme mit komplexen Texten haben. Woran liegt das? Wird das Lesen in den Grundschulen vernachlässigt? Hängen die Kinder nur noch am Handy? Und was kann man tun? "Müssen wir die Kinder mehr zum Lesen zwingen?" - mit dieser Frage beschäftigen sich die NDR Kulturredaktionen bis zum 29. April.