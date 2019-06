Stand: 07.06.2019 16:51 Uhr

"Schulz-Story" eröffnet Hamburger Privattheatertage

"Die Schulz-Story" über den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz eröffnet in diesem Jahr die Hamburger Privattheatertage. Bei den Privattheatertagen werden vom 11. bis 23. Juni insgesamt zwölf herausragende Inszenierungen aus dem gesamten Bundesgebiet gezeigt. Sie konkurrieren in den Kategorien "Komödie", "(Zeitgenössisches) Drama" und "Klassiker" um den Monica-Bleibtreu-Preis. Die Auszeichnungen werden bei einer Gala am 23. Juni in den Hamburger Kammerspielen verliehen.

Das Eröffnungsstück sei "ein Porträt unserer Mediendemokratie, die einen authentischen Politiker und Menschen umformt bis zur Unkenntlichkeit", sagt Initiator Axel Schneider, Intendant der Hamburger Kammerspiele, über "Die Schulz Story". Das Theaterstück nach dem Bestseller von Markus Feldenkirchen wird vom Studio Theater Stuttgart um Regisseur Christof Küster wird am 11. Juni im Altonaer Theater auf die Bühne gebracht.

Mehrere norddeutsche Produktionen nominiert

Auch mehrere norddeutsche Produktionen sind für den Monica-Bleibtreu-Preis nominiert. Die Bremer Bühne Cipolla ist mit "Der Untergang des Hauses Usher" in der Kategorie "Klassiker" im Winterhuder Fährhaus aufführen. Die Inszenierung ist angelehnt an die gleichnamige Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Das kleine Hoftheater Hamburg ist mit der Romanze "Herbstgold" in der Kategorie "Komödie" nominiert. Die Aufführung im Rahmen der Privattheatertage findet im Altonaer Theater statt. Das Bremer Figurentheater führt "Kleiner Mann - was nun?" in den Hamburger Kammerspielen auf. Das Stück geht ins Rennen um den Preis für das beste Drama.

