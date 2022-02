Schuldbetrieb ade - warum Lehrkräfte kündigen Stand: 07.02.2022 06:00 Uhr Verbeamtung, Privilegien, eine sichere Arbeit und dennoch: Viele Lehrer halten es in ihrem Job nicht mehr aus und hadern, bis sie schließlich den letzten Schritt wagen: Sie quittieren den Schuldienst.

von Melanie Thun

Verbeamtet, alle Privilegien und trotzdem schmeißen sie hin: Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer kündigen ihren Job, weil sie es im System Schule nicht mehr aushalten. Auch Isabell Probst war einmal Lehrerin, Studienrätin an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Von 2007 bis 2015 unterrichtete sie, stand jeden Tag vor der Klasse.

Isabell Probst: Schüler und Lehrer gehen unter

Doch schnell merkte sie, dass das nicht der Beruf ist, den sie bis zur Rente ausüben möchte: "Die Schüler gehen unter in so einem Riesenbetrieb wie einem Gymnasium", erzählt sie. Die pädagogische Aufgabe gehe unter. Es gehe viel um Noten, die Selektion und Verwaltung von Kindern, also von Heranwachsenden und nicht unbedingt um Stärkung von Persönlichkeiten, das Wachsenlassen von Persönlichkeiten. "Das hat sehr wenig Raum im normalen Alltag, und das hat mir zum einen überhaupt nicht zugesagt. Da gab es eine ganz große Reibung in mir", berichtet die ehemalige Lehrerin. "Und dann gibt es aber auch verschiedene andere Aspekte wie die allgemeine Arbeitsbelastung, der Dauerstress, die Wochenenden, die man sich um die Ohren haut, die Nächte, die man sich um die Ohren haut. Das ist so ein Konglomerat an Dingen, die mich dazu bewogen haben, diesen Beruf zu wechseln."

Nur, was machen? Was kann man sonst - außer Lehrkraft sein? Und wem sich im Vorfeld anvertrauen? Isabell Probst merkt am eigenen Leib, wie schwer es ist, aus dem Schulbetrieb auszusteigen: "Der Schule den Rücken zu kehren: Es war für mich wahnsinnig schwierig, weil so viele Gefühle mit involviert sind und so viele Loyalitäten an einem zerren. Natürlich ist man ja nicht umsonst Pädagoge geworden, weil einem das wichtig ist, weil einem die Kinder wichtig sind", sagt Probst. Das Kollegium sei einem wichtig, man lebe seine Fächer. Man möchte das vermitteln, man möchte was weitergeben. "Und all das habe ich ja auch noch gespürt. Und das geht im Grunde auch jedem anderen Lehrer so, der die Entscheidung gegen die Schule trifft. Man ist wirklich total zerrissen."

Ausweg: Jobwechsel

Sie kündigt und steigt bei ihrem Partner in der Musikschule ein, die er damals geleitet hat. Auch hier arbeitet sie mit Jugendlichen zusammen, allerdings in einem freiwilligen Rahmen. Parallel schreibt sie einen Blog, der immer mehr ihren Ausstieg aus dem Lehrberuf zum Thema hat. Zum damaligen Zeitpunkt gibt es nichts darüber im Internet, keine Hilfestellungen, keine Informationen. Sie wird zur Ansprechpartnerin für andere Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit dem Gedanken tragen, aus dem Schuldienst auszusteigen. Inzwischen berät sie hauptberuflich Lehrkräfte, die es im System Schule nicht mehr aushalten. Offizielle Zahlen werden dazu weder auf Landes- noch auf Bundesebene erfasst. Isabell Probst hat allein in den letzten drei Jahren an die 600 Menschen über einen längeren Zeitraum bei ihrem Ausstieg beraten.

"Ganz viele haben Berufswechsel vollzogen, in denen sie letztlich weniger verdienen", erzählt Probst. Aber für sie eröffne sich eine ganz neue Gefühlswelt. Viele fühlten sich plötzlich wieder leistungsfähig. "Sie haben sich im Lehrberuf immer nur als jemand erlebt, der überlastet ist, der Schwierigkeiten hatte, die eigentlich unerfüllbaren Ansprüche zu erfüllen. Und jetzt sehen sie, ich bin leistungsfähig. Meine Arbeit wird gesehen. Meine Arbeit wird wertgeschätzt. Meine Arbeit endet zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich habe wieder ein Leben, und das ist für viele unglaublich viel mehr wert als das, was auf dem Gehaltszettel steht."

