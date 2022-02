Russland greift Ukraine an: "Die Aussichten sind fürchterlich" Stand: 24.02.2022 17:46 Uhr Vor einer Woche zeigte sich der Schriftsteller Ingo Schulze noch davon überzeugt, dass kein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine geplant sei. Heute Morgen wurden wir alle eines Schlechteren belehrt. Beitrag anhören 6 Min

Herr Schulze, wie groß war Ihr Entsetzen, als Sie heute vom russischen Einmarsch in die Ukraine erfuhren?

Ingo Schulze: Man dachte schon am Dienstag, dass das nicht mehr schlimmer werden kann. Ich bin fassungslos.

Was hat sich Ihrer Meinung nach getan? Hat sich Putin noch mal umentschieden? Haben wir in der vergangenen Woche die Situation falsch eingeschätzt?

Schulze: Das ist jetzt schwer zu sagen, wann es diese Entscheidung der Invasion gegeben hat. Das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gekommen sein. Schrecklicherweise war diese Entscheidung womöglich in dem Moment schon gefallen, als wir das letzte Mal miteinander sprachen. Es gab ja diese Abzugssignale. Ich kann es mir bis heute schwer erklären. Abgesehen von dem wahnsinnigen Leid für die Ukraine - aber ich möchte auch kein russisscher Soldat sein, die haben auch keine Wahl. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das geht auch so sehr gegen die russischen Interessen. Und dann gab es noch das Argument, dass das in der Ukraine so gelassen gesehen wurde.

War das auch falsch? Und erleichtert das jetzt den Vormarsch der russischen Truppen?

Schulze: Ich will mich nicht als Experte aufspielen, ich kenne nicht das militärische Kräfteverhältnis. Das ist so eine Katastrophe, dass es schwierig ist, da zu mutmaßen, ob es anders wäre, wenn man besser gerüstet wäre. Ich fürchte, das würde an der Konstellation wenig ändern.

Was können wir jetzt eigentlich überhaupt noch tun? Sind wir dazu verdammt, tatenlos zuzuschauen? Oder haben wir noch irgendeine Möglichkeit, zur Deeskalation beizutragen?

Schulze: Das ist sehr schwer zu sagen. Von hier aus kann man Solidarität zeigen, man kann Hilfe leisten, indem man Geflüchtete aufnimmt. Es wird eine fürchterliche Verhärtung geben in der nächsten Zeit. Die Aussichten sind fürchterlich. Und man weiß ja auch gar nicht, wie weit das geht, was jetzt genau passiert. Ich war auch mal Soldat und wir hatten 1981 Angst, dass wir in Polen einrücken müssen. Und es ist jetzt da Wahrheit geworden. Für mich war das wirklich nicht vorstellbar.

Wo bleibt eigentlich die Friedensbewegung? Gibt ist die eigentlich noch? Wir sind uns darüber einig, dass die auch nicht dazu führen würde, dass Wladimir Putin seine Truppen zurückruft. Aber ist es nicht überraschend still hierzulande?

Schulze: Im Vorfeld fragte man auch: Wo gibt es da vergebene Chancen und wo hätte man da was anderes machen sollen? Das ist eine Diskussion, die sich jetzt damit nicht erledigt hat. Nur ist es schwierig, am heutigen Tag darüber zu sprechen, wo das doch alles sehr eindeutig ist und in keiner Weise zu rechtfertigen. Man hatte als Fernsehzuschauer das Gefühl, dass Putin das offenbar ziemlich allein entschieden hat. Das scheint offenbar tatsächlich eine Ein-Mann-Aktion zu sein.

Ist er der Diktator, als der er schon häufig bezeichnet worden ist?

Schulze: Mit heutiger Sicht ist er das. Aber so jemand fällt auch nicht vom Himmel. Natürlich gibt es für alles eine Entwicklung. Natürlich kann man heute auch über Fehler in der Vergangenheit reden. Ich weiß nicht, ob eine stärkere militärische Rüstung in dem Falle etwas gebracht hätte. Ich sehe, dass da jetzt ein furchtbares Leid kommt und auch eine große Verhärtung. Und dann muss man sehen, wie man doch wieder deeskaliert.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

