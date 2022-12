Stand: 27.12.2022 09:00 Uhr Roth will Preußenstiftung neben Louvre und British Museum sehen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth verspricht sich von der geplanten Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mehr Glanz für Deutschlands größte Kulturinstitution. "Wenn man in einer Reihe mit dem Louvre, dem British Museum oder der Smithsonian Institution spielen will - und das wollen wir - dann muss es auch da in diese Richtung gehen", sagte die Grünen-Politikerin der DPA in Berlin. Zur Stiftung gehören etwa die Staatlichen Museen in Berlin, deren 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten präsentiert werden. | Sendebezug: | 27.12.2022 14:45 | NDR Kultur