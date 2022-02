Plastikmüll im Meer: "Wir brauchen verbindliche Mechanismen" Stand: 08.02.2022 17:42 Uhr Der WWF schlägt Alarm: Bis 2050 droht eine Vervierfachung des Plastikmülls in den Weltmeeren - und dabei sind die jetzt schon voller Plastik. Ein Gespräch mit dem Meeresforscher Bernhard Bauske. Beitrag anhören 7 Min

Herr Dr. Bauske, welche Dimension hat die Plastikvermüllung?

Bernhard Bauske: Jedes Jahr gelangen 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in Seen, Flüsse und Meere. Das sind fast zwei Lkw pro Minute. Das ist schon relativ viel, und bei dem Plastik haben wir das große Problem, dass es sich um einen Werkstoff handelt, der nicht biologisch abbaubar ist. Diese Mengen an Plastik, die jedes Jahr in die Meere gelangen, bleiben auch dort. Und noch schlimmer: Sie zerbröseln durch Wellenschlag und Sonnenlicht zu immer kleineren Teilen, zu Mikroplastik, und führen dann zu Belastungen von den im Meer lebenden Tierarten und dem Ökosystem.

Wie kommt das Plastik ins Meer? Das ist wahrscheinlich nicht die einzelne Plastikflasche, die man am Strand vergessen hat, oder?

Bauske: Nein. Wir haben verschiedene Ursachen, aber eine wichtige Ursache ist, dass in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern das Abfallwirtschaftssystem insofern nicht funktioniert, dass viele Abfälle gar nicht eingesammelt werden. Die werden direkt in die kleinen Flüsse geworfen und gelangen so ins Meer. Oder wenn dieser Müll doch eingesammelt wird, dann auf wilde Deponien, und wenn diese am Flussrand liegen, gelangt bei Überflutungen sehr viel Plastikmüll in die Meere.

Es gibt noch andere Quellen: Deponien, die am Meeresrand liegen. Fischereigerät, was verloren geht oder absichtlich von Bord geworfen wird. Das sind die Netze, die als Geisternetze in den Meeren schwimmen und wo sich dann Seehunde oder Wale in diesen Netzen verfangen, nicht mehr auftauchen können und dann im Meer ertrinken.

Weitere Informationen Plastik im Meer: WWF warnt vor dramatischen Folgen Der Umweltverband beruft sich auf eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts und fordert ein globales Abkommen. mehr

In der Studie benennen Sie "Brennpunktregionen", die relativ weit weg sind: das Mittelmeer, das Gelbe Meer, das Ostchinesische Meer oder das Meereis in der Arktis? Nun haben wir aber Nord- und Ostsee vor der Tür. Können wir uns da in Sicherheit wiegen?

Bauske: Wir haben von Deutschland ausgehend vor allen Dingen Einträge von über 70 Prozent Mikroplastik. Das ist zum Beispiel Reifenabrieb oder Kunststofffarben; die nach und nach abblättern und in die Vorfluter und Flüsse geschwemmt werden. Das sind auch Rückstände von Kunstfasertextilien: Wenn die gewaschen werden, gelangt das teilweise auch in die Flüsse und Meere.

Wir haben in Deutschland weniger den Eintrag von Verpackungsabfällen, weil diese zum allergrößten Teil eingesammelt werden. Wir haben die wenigen Fälle, wenn Kunststoffverpackungen wild in die Landschaft geworfen werden, aber da gibt es immer wieder Aktivitäten, das einzusammeln. Da unterscheiden uns schon ein bisschen von den anderen Ländern. Auf der anderen Seite hat Deutschland eine sehr hohe Menge an Verpackungsmüll pro Kopf, mehr als viele andere Länder in Europa. Hier wird das zwar getrennt eingesammelt, aber dann zum überwiegenden Anteil verbrannt - und hier haben wir eher ein Problem mit CO2-Emissionen. Kunststoffe werden aus fossilen Rohstoffen erzeugt, und wenn der überwiegende Anteil verbrannt wird, geht das als CO2 in die Atmosphäre.

VIDEO: Wie geht das? Auf Plastik verzichten (30 Min)

Sie fordern ein internationales Abkommen gegen Plastikmüll in den Meeren. Hat das am Ende die gleiche Unverbindlichkeit wie zum Beispiel das internationale Weltklimaabkommen?

Bauske: Wir wollen als WWF erreichen, dass auf der Umweltministerkonferenz Ende Februar die Vereinten Nationen ein Verhandlungsmandat bekommen, um so ein internationales Abkommen zu beschließen. Es gibt auch eine großer Reihe von Staaten, die das unterstützen. Aber dieses Abkommen muss muss in der Tat sehr stark sein. Wir brauchen verbindliche Mechanismen, um zum Beispiel ein Monitoring durchzuführen, dass es also eine Überwachung gibt, wenn die Staaten sich verpflichten, dass keine Abfälle mehr in die Meere gelangt.

Auch brauchen wir die Unterstützung vieler Länder, um diese Abfallwirtschaftssysteme besser zu entwickeln. Dazu zählt auch, dass in den Ländern auf nationaler Ebene Gesetze beschlossen werden, dass die Unternehmen, die verpackte Waren in den Verkehr bringen, diesen Verpackungsmüll wieder zurückholen und umweltgerecht verwerten. Derartige gesetzliche Regelungen haben wir in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern, aber in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern noch nicht. Die Unternehmen müssen sich an den Kosten der Entsorgung beteiligen. Sie sind in der Lage, in jede Ecke eines Landes Produkte zu verkaufen - dann müssen sie auch in der Lage sein, aus jeder Ecke diesen Verpackungsmüll wieder zurückzuholen und zu verwerten.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

Weitere Informationen Plastikverzicht: Eine Frage der eigenen Haltung Laut WWF droht eine Plastifizierung der Weltmeere. Wie lässt sich Plastik ohne großen Aufwand im Alltag vermeiden? mehr 15 Min Unverzichtbar. Unvergänglich. Das Plastik-Dilemma Wie viel Plastik können wir unserer Umwelt zumuten? Die Künstlerin Swaantje Güntzel setzt Müll in Szene und stellt unbequeme Fragen. 15 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 08.02.2022 | 18:00 Uhr