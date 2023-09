Stand: 06.09.2023 10:27 Uhr Pianist Anatol Ugorski gestorben

Der Pianist Anatol Ugorski ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Nach Angaben der US-amerikanischen Schriftstellerin Irene Dische starb Ugorski am 5. September in Lemgo. Anatoli Salmanowitsch Ugorski wurde 1942 in Nowosibirsk in der Sowjetunion geboren. Nachdem nationalistische Antisemiten seine Tochter bedroht hatten, floh Ugorski 1990 mit seiner Familie nach Berlin. In Deutschland wurde der Musiker, der auch als "Kauz am Klavier" bezeichnet wurde, vor allem mit seinen Beethoven-Aufnahmen bekannt. Beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD war er Juror. | Sendebezug: | 06.09.2023 10:40 | NDR Kultur