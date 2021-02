"Mehr als Klein-Jerusalem": 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland Stand: 19.02.2021 12:32 Uhr Vom 22. Februar an wird im ganzen Land an 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert. In Hamburg findet die Eröffnungswoche unter dem Titel "Mehr als Klein-Jerusalem!" statt. Beitrag anhören 3 Min

von Peter Helling

"Bammel", "Schmusen", "Techtelmechtel", "Maloche", sogar: "dufte": das sind alles jiddische Begriffe. Jiddisch ist eine etwa 1.000 Jahre alte Sprache. "Das weiß man gar nicht, und das zeigt eben, wie deutsche Geschichte durch die jüdische Geschichte Hamburgs zentral mitgeprägt und nicht trennbar ist", sagt Anna von Villiez, Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte "Israelitische Töchterschule", die zur Hamburger Volkshochschule gehört. Jiddisch kann man nächste Woche in Online-Workshops lernen: "Die Jiddisch-Kurse, die wir jetzt auch als Schnupperkurse im Rahmen der Eröffnungswoche anbieten, die werden aus der ganzen Republik gebucht."

Themenwoche soll jüdisches Leben erlebbar machen

Die engagierte Historikerin Anna von Villiez will jüdisches Leben heute, in Hamburg, erlebbar machen. "Jüdische Geschichte ist ja nicht nur Verfolgungsgeschichte, wir feiern dieses Jahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland", sagt sie. "Der Nationalsozialismus waren zwölf Jahre, es gibt eine reiche Geschichte auch in Hamburg."

Rückblick auf den Unterricht in der Mädchenschule

Diese Geschichte kann man in der ehemaligen Mädchenschule am Rand des Karolinenviertels spüren, dort ist ein kompletter Klassenraum erhalten, in dem Mädchen schon um das Jahr 1890 herum Chemie lernen durften. "Das ist der ehemalige Naturkunderaum", erklärt sie. "Diese alten Pulte sind original, auch die Tafel und diese Art Schränke, in denen die Utensilien und Lehrmaterialen untergebracht waren." Damals büffelten dort bis zu 600 Mädchen gleichzeitig. Ende der 1930er-Jahre kamen jüdische Jungs aus ganz Hamburg dazu. Und dann - leerten sich die Klassenbänke, bis 1942. Es ist der dunkelste Teil der Geschichte des Hauses. Ein paar der Kinder konnten aus Deutschland fliehen. Die meisten aber wurden deportiert, wurden umgebracht. Heute kommen die Nachfahren der wenigen Überlebenden aus der ganzen Welt. Und sind zutiefst bewegt - etwa ein gestandener Rechtsanwalt aus London, wie die Historikerin erzählt. "Der hat sich hier hingesetzt und geweint."

Bildung im Mittelpunkt der Themenwoche

In der Gedenkstätte werden auch Briefe, Schulhefte und Aufsätze der Schülerinnen aufbewahrt. Sie stammen vom Anfang der 30er-Jahre. Im Online-Programm der Themenwoche soll es nicht nur um die Schoah gehen. Sondern um Bildung. Eine Online-Ausstellung erzählt die ungewöhnlichen Geschichten von jüdischen Frauen in Bildung und Wissenschaft. Online-Rundgänge zeigen das jüdische Hamburg, ein Podcast dreht sich um jüdisches Leben von heute, um den Sportverein, einen Koch aus Hamburg.

Und dann geht es auch um Karneval. Der ist doch gerade vorbei? Nicht im Judentum. So falle die Eröffnungswoche in die Woche, in der das jüdische Fest Purim gefeiert werde, erklärt Anna von Villiez - das auch jüdischer Karneval genannt wird. Bei dem Fest verkleidet man sich nicht nur, sondern backt dreieckige Teigtaschen mit Mohnfüllung. Auch das können jetzt Schulklassen online lernen. "Wir haben zwei Damen gewinnen können, die beide Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind. Sie werden sich in die Klassenkonferenzen dazuschalten und dieses Gebäck aus ihrer Sicht erläutern."

Online-Programm statt Veranstaltungen vor Ort

Anna von Villiez und ihre Kolleginnen vom Körber Forum und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden haben ihr buntes Programm komplett auf Online umgestellt. "Es ist und bleibt ein Experiment, auch das ist ja irgendwo immer eine Chance - dass man immer mal was ganz Neues und Verrücktes ausprobiert." Ein Beispiel: Wer mit seine Kindern Purim-Teigtaschen backen will, vielleicht sogar in Verkleidung, kann Fotos von sich schicken und unter dem Hashtag "#WasisteigentlichPurim" in den sozialen Medien hochladen.

Also, keinen Bammel, einfach loslegen, neugierig sein auf jüdisches Leben in Hamburg heute. Ist doch dufte!

Das Online-Programm der Themenwoche "Mehr als Klein-Jerusalem" (22. bis 28. Februar) finden Sie auf der Homepage der Volkshochschule.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 19.02.2021 | 19:00 Uhr