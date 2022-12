Stand: 09.12.2022 17:21 Uhr Letzte Generation: Stadt München untersagt Klima-Kleber-Proteste

Die bayerische Landeshauptstadt München verbietet für vier Wochen alle Proteste von Klima-Klebern auf wichtigen Straßen in ihrem Stadtgebiet. Das Verbot werde per Allgemeinverfügung zur "präventiven Gefahrenabwehr" verhängt und sei vom 10. Dezember bis zum 8. Januar in Kraft, erklärte das Presse- und Informationsamt der Stadt. In München hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Straßenblockaden durch Aktivisten der Klimagruppierung "Letzte Generation" gegeben, die sich auf dem Asphalt festklebten und damit den Straßenverkehr behinderten. Der Aufruf zur Teilnahme an einer solchen untersagten Versammlung sei strafbar, warnte die Stadt. Verboten sei ab Sonntag sowohl die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung als auch das Organisieren. | 09.12.2022 17.20 Uhr | NDR Kultur