Stand: 21.05.2023 14:50 Uhr Lesen statt kleben - "Letzte Generation" kooperiert mit Museen

Die Bewegung "Letzte Generation" ist zum Museumstag in mehreren deutschen Museen aktiv geworden - diesmal allerdings ohne Kartoffelbrei oder Alleskleber. Stattdessen haben Anhänger der Bewegung in Kooperation mit acht Museen eine mehrteilige Performance umgesetzt. Im Foyer der Hamburger Kunsthalle luden sie dafür zu einer mehrstündigen Dauerlesung ein. Mit den gelesenen Texten will die Bewegung eigenen Angaben zufolge mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen und zeigen, auf welchem wissenschaftlichen und inhaltlichen Fundament die Aktionen der "Letzten Generation" stehen. | Sendebezug: | 21.05.2023 16:30 | NDR Kultur