"KunstOffen": Künstler aus MV öffneten Ateliers zu Pfingsten Stand: 05.06.2022 06:40 Uhr Seit mehr als 25 Jahren werden zu Pfingsten in Mecklenburg-Vorpommern die Ateliertüren weit geöffnet für die Aktion "KunstOffen". Vom 4. bis zum 6. Juni haben 900 Künstler an mehr als 500 Standorten Einblicke in ihr Schaffen gegeben. Beitrag anhören 1 Min

In diesem Jahr gab es rund 100 Teilnehmende mehr als vor der Pandemie, teilte der Tourismusverband MV mit. In den Jahren 2018 und 2019 hatten jeweils rund 800 Kunstschaffende und Einrichtungen mitgemacht. Traditionell weisen Fotografen, Maler, Töpfer und andere Künstler mit einem gelben Schirm oder einer blau-weißen Fahne am Eingang darauf hin, dass sie Besuchern einen Einblick in ihr Schaffen gewähren.

Straßenkunst und Töpfern für Kinder

An der Mecklenburgischen Seenplatte hat die Aktion mit einer musikalisch umrahmten Straßenkunst-Veranstaltung in Burg Stargard begonnen. Neben der Präsentation ihrer Werke haben zahlreiche teilnehmende Künstlerinnen und Künstler ihr Publikum dazu eingeladen, ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen oder sogar selbst aktiv zu werden.

