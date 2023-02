"Katapult"-Gründer Benjamin Fredrich tritt nach Vorwürfen zurück Stand: 01.02.2023 13:51 Uhr Der Gründer und Chefredakteur des "Katapult"-Magazins, Benjamin Fredrich, tritt als Chefredakteur des Magazins zurück. Zuvor hatten ihm ukrainische Journalisten bei "Übermedien" vorgeworfen, Gehälter nicht in der vereinbarten Höhe gezahlt zu haben. Er wolle sich aber weiter um das Projekt "Katapult Ukraine" kümmern.

Unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Krieges hatte Fredrich das Projekt "Katapult Ukraine" initiiert, um die Berichterstattung aus und über die Ukraine zu stärken. Er hatte Menschen aus der Ukraine als Redakteure eingestellt und versucht, auch in Odessa eine eigene Redaktion aufzubauen.

Das Medienportal "Übermedien" berichtet nun, dass Gehälter an Journalisten in Odessa, die aus Spenden finanziert wurden, womöglich nie in der vereinbarten Höhe gezahlt worden sind. Unter anderem hat "Übermedien"-Gründer Stefan Niggemeier mit den ukrainischen Journalisten Sergey und Roksana Panashchuk gesprochen.

Journalisten Sergey und Roksana Panashchuk erheben schwere Vorwürfe

Sergey Panashchuk sollte für Fredrich das Büro in Odessa leiten. "Er schickte 6.000 Euro für Büro-Ausgaben, twitterte die Neuigkeit, dass er ein Büro in Odessa, Ukraine, eröffnet habe, und vergaß uns", sagt Sergey Panashchuk in dem Beitrag. Die fünf Journalisten in dem Büro im Odessa hätten irgendwann gemerkt, dass ihnen "gar keiner richtig sagt, was sie machen sollen, denen fehlte im Grund genommen ein Ansprechpartner, eine Struktur", sagte Niggemeier im Gespräch mit NDR Kultur.

Die eigentlich zugesagten Arbeitsverträge von "Katapult" hätten die Journalisten nie erhalten. "Irgendwann ist das dann so zu Ende gegangen, dass die ihre Gehälter nicht mehr bekommen haben", so Niggemeier. "'Katapult' hat irgendwann gesagt: Ihr macht ja gar nicht mehr richtig etwas für uns, wir zahlen auch nicht mehr das vereinbarte Gehalt für den letzten und für diesen Monat."

Fredrich räumt Fehler ein und weist Vorwürfe zurück

In seinem Statement zum Rücktritt räumte Benjamin Fredrich Fehler ein. "Dass ich es nicht geschafft habe, grundlegende Erwartungen zu erfüllen, und schlecht kommuniziert habe, stört mich", schreibt Fredrich. Den Vorwurf die Gelder nicht ausgezahlt zu haben, wies er zurück: "Wie angekündigt, haben wir diesen Menschen monatlich 1.650 Euro überwiesen. Bei manchen länger, bei manchen kürzer." Dass es nicht immer zu Einstellungen gekommen sei, habe rechtliche Gründe gehabt, weil die Ukraine kein EU-Mitglied ist. Er habe sich bei der Formulierung "einstellen" verschätzt. "Das Geld haben die Leute aber trotzdem bekommen", so Fredrich. Er gibt an, noch ausstehende Gehälter von ukrainischen Mitarbeitern überwiesen zu haben.

Niggemeier: Keine Transparenz, was mit den Spendengeldern passiert ist

Niggemeier reagierte auf das Statement von Fredrich, dass dieser in keiner Weise Transparenz darüber hergestellt habe, wie viel Geld "Katapult Ukraine" genau eingenommen habe und wohin es geflossen sei. "Am Anfang gab es die Versicherung: Jeder Cent der hier gespendet wird, geht an Journalisten und Medien in der Ukraine'. Ob das wirklich so passiert ist, da gibt es größere Zweifel", sagt Niggemeier. "Ich kann nicht beweisen, dass das Geld woanders hingeflossen ist. Aber bei dem vielen guten Willen, mit dem das Projekt am Anfang auch getragen wurde, fehlt da jetzt einfach die Transparenz um zu sagen: 'Das ist mit dem Geld passiert.'" Fredrich behaupte zwar, "dass man bei "Katapult" von außen immer in unser Innerstes gucken" könne, aber das sei nicht der Fall.

Fredrich: "Trennungen seien unumgänglich gewesen"

Fredrich bestätigte in seinem Statement auch, dass es das Büro in Odessa nicht mehr gebe. Zudem begründete er, warum er sich von einigen ukrainischen Journalisten getrennt hat. "Ich verstehe, dass die Leute, von denen wir uns wieder trennen mussten und die Niggemeier für seinen Artikel interviewt hat, verärgert sind", so der "Katapult"-Gründer. Die Trennungen seien jedoch unumgänglich gewesen. "Manche Leute haben trotz Bezahlung keine Artikel abgegeben, manche haben diskriminierende Sprache verwendet, manche haben bei der Übersetzung unserer Artikel in andere Sprachen eigenmächtig kritische Abschnitte über die Ukraine entfernt."

Fredrich will sich nun voll auf das Projekt "Katapult Ukraine" konzentrieren

Fredrich schreibt in seinem Statement, er trete zurück von der operativen Geschäftsführung sowie der Chefredaktion von "Katapult", um sich nun voll auf das Projekt "Katapult Ukraine" zu konzentrieren und seine ursprünglichen Pläne zu verwirklichen. Welche Rolle er dort genau einnimmt, ließ er offen. "Ich glaube, dass es im Grund eine gute Idee ist zu sagen: Er macht nicht mehr alles. Eine Erklärung kann schon sein, dass das Problem eine Mischung aus Selbstüberschätzung und Überforderung war", kommentierte Niggemeier die Entscheidung bei NDR Kultur. "Sich ganz auf dieses Projekt zu kommentieren, kann eine gute Idee sein. Vielleicht ist das eine Art, damit konstruktiv umzugehen."

Das Magazin "Katapult" wird nun von einer weiblichen Doppelspitze geleitet. Die beiden neuen Geschäftsführerinnen werden Nasrin Morgan und Juli Katz sein, derzeit Referentin der Geschäftsführung und Online-Chefredakteurin. Die Besetzung der Chefredaktion steht noch aus.

Mit Informationen von Juliane Bergmann und Lenore Lötsch (NDR Kultur).

