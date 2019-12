Stand: 31.12.2019 11:20 Uhr - NDR 90,3

Trauer um Schauspieler Jan Fedder

Große Anteilnahme am Tod von Jan Fedder: Der Hamburger Schauspieler starb am Montagabend im Alter von 64 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Jahrzehntelang stand er auch für den Norddeutschen Rundfunk vor der Kamera. Über die Social-Media-Kanäle des NDR gingen über Nacht rund 2.000 Beileidsbekundungen von Nutzerinnen und Nutzern ein. Noch am Abend stellten Menschen Trauerkerzen vor Fedders Wohnung auf St. Pauli.

Schauspieler Jan Fedder ist tot NDR Info - 30.12.2019 21:45 Uhr Jan Fedder ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Der Hamburger Jung war immer ein Schauspieler zum anfassen - dafür liebten ihn seine Fans.







Tschentscher: "Einer der beliebtesten Hamburger"

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher würdigte Fedder als eine der beliebtesten Persönlichkeiten der Hansestadt. Mit ihm sei ein Hamburger Original gestorben, so der Regierungschef. Tschentschers Stellvertreterin Katharina Fegebank schrieb: "Das macht mich traurig." Jan Fedder habe das Besondere an Hamburg und Norddeutschland, den Menschen und ihren Geschichten auf wunderbare Weise mit rauem Charme in seinen Rollen und als Hamburger Original verkörpert. "Tschüß, mach's gut, Jan Fedder."

Der Norden trauert um Jan Fedder NDR Info - 31.12.2019 10:24 Uhr Autor/in: Vick, Carsten/Kaiser, Daniel In Hamburg geboren, auf St. Pauli aufgewachsen, spielte meist norddeutsche Charaktere: Jan Fedder war ein echter Hamburger Jung. Der Norden trauert um den am Montag verstorbenen Schauspieler.







Marmor: NDR hat Fedder viel zu verdanken

NDR Intendant Lutz Marmor sagte: "Ich bin traurig. Jan Fedder war ein Norddeutscher durch und durch: ehrlich, echt, direkt, manchmal raubeinig, aber im Kern herzlich. Ein echter Volksschauspieler. Er verkörperte verschmitzte Typen genauso überzeugend wie melancholische und wortkarge Menschen." Der NDR habe Jan Fedder viel zu verdanken, die Zuschauerinnen und Zuschauer hätten ihn geliebt. "Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke. Mein Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau."

Weitere Reaktionen auf Fedders Tod

Hollywood-Schauspieler Jürgen Prochnow spielte an Fedders Seite im Kinoklassiker "Das Boot". Er schrieb: "Das ist eine wirklich traurige Nachricht zum Jahresende, ich bin sehr betroffen von Jans frühem Tod. Ich hätte ihm noch viele Lebensjahre gewünscht und durch die Zusammenarbeit beim 'Boot' wird er immer in meinem Herzen bleiben."

Saskia Fischer, die mit ihm im Großstadtrevier vor der Kamera stand, nannte Fedder bei NDR 90,3 einen wunderbaren Kollegen und ein Hamburger Urgestein mit Ecken und Kanten, die sich auch in der Zusammenarbeit gezeigt hätten.

"Eine traurige Nachricht zum Jahresende: Unser Ehrenkommissar Jan Fedder ist heute verstorben. Wir sind tief betroffen", twitterte die Hamburger Polizei.

Auch die Hamburger Feuerwehr trauert: "Jan Fedder ist heute im Alter von 64 Jahren verstorben. Viele Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Hamburg haben an seiner Seite in kleinen Fernsehrollen als Einsatzkräfte auf dem Rettungswagen oder auf dem Löschfahrzeug im Großstadtrevier gespielt. Wir sagen Tschüß Jan." zurück 1/4 vor

Jan Fedder hatte jahrelang Krebs

Fedder kämpfte jahrelang gegen eine Krebserkrankung und hatte sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Einem Millionenpublikum bekannt war er als Polizist Dirk Matthies in der NDR Serie Großstadtrevier und als Kurt Brakelmann in Neues aus Büttenwarder.

Aufgewachsen auf St. Pauli

Jan Fedder kam 1955 in Hamburg zur Welt, wuchs als Sohn eines Kneipenbesitzers und einer Tänzerin auf St. Pauli auf. Mit sieben Jahren sang Fedder als Knabensopran im Chor des Hamburger Michel. Seine erste große Rolle war 1981 die des Pilgrim im Film "Das Boot". Fedder war auch im Ersten in Verfilmungen nach Stoffen von Siegfried Lenz zu sehen.

