Stand: 27.07.2022 11:33 Uhr Israelischer Kinderbuchautor Uri Orlev gestorben

Uri Orlev war ein weltweit bekannter polnisch-israelischer Kinder- und Jugendbuchautor, am Dienstag starb er im Alter von 91 Jahren. 1996 erhielt Orlev unter anderem den Hans-Christian-Andersen-Preis für seinen "nachhaltigen Beitrag zur Kinderliteratur". In seinen Werken verbindet er oft Weltgeschichte, Krieg und das jüdische Schicksal und verpackt es in einen Jugendroman. Sein Buch "Lauf, Junge, lauf" erzählt beispielsweise die Geschichte eines jungen Juden, der während des Zweiten Weltkriegs aus dem Warschauer Ghetto flieht. Das Buch wurde auch verfilmt.