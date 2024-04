"Hit Me Hard and Soft"-Tour: Billie Eilish kommt 2025 nach Hannover Stand: 30.04.2024 13:20 Uhr Erst im März hatte die Sängerin mit nur 22 Jahren ihren zweiten Oscar gewonnen. Nun hat sie eine neue Welt-Tournee angekündigt - mit vier Terminen in Deutschland. Am Donnerstag beginnt der Ticketverkauf.

Lange hatte Billie Eilish auf sich warten lassen. Drei Jahre liegt ihre jüngste Platte zurück. Nun aber startet sie mit ihrem neuen Album "Hit Me Hard an Soft" eine Welttournee. Im September 2024 soll es in Kanada losgehen, der Abschluss ist für Juli 2025 in Irland geplant, wie der Veranstalter Live Nation ankündigte. Deutsche Zwischenstopps sind am 2. Mai 2025 in Hannover, in Berlin am 9. Mai 2025 und am 29. und 30. Mai in Köln (29. und 30. Mai).

Der Ticketverkauf startet am Donnerstag (2. Mai). Die Ankündigung auf dem Instagram-Account der Sängerin und Songwriterin sammelte innerhalb von einer Stunde mehr als eine Million Likes.

Erst Anfang des Monats hatte Billie Eilish das neue Album für den 17. Mai angekündigt: Sie und ihr Bruder, der Singer und Songwriter Finneas O'Connell, könnten nicht stolzer sein, schrieb sie auf Instagram und schickte Liebesbekundungen an ihre Fans hinterher. Außerdem teilte sie mit, dass sie vorab keine Singles veröffentlichen werde. "Ich will Euch alles auf einmal geben." Dazu stellte sie das Plattencover, dass sie sehr schemenhaft in dunklem Wasser treibend zeigt. Darüber ist eine Tür zu sehen, aus der sie gefallen zu sein scheint.

Billie Eilish und ihr Bruder gewinnen zwei Oscars für Soundtracks

Die heute 22-Jährige hatte 2019 mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" die Charts gestürmt, 2021 folgte ihre zweite Platte "Happier Than Ever". Zusammen mit ihrem Bruder Finneas schrieb sie außerdem den Titelsong zu dem James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben", für den die beiden 2022 mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Es folgte "What Was I Made For?" zu dem Hollywood-Film "Barbie", für den sie ebenfalls einen Oscar gewannen. Damit ist Billie Eilish die jüngste Person, die bis dahin zwei Oscars gewann.

Unkonventionelle und wandelnde Stilikone und Identifikationsfigur

Die junge Künstlerin verknüpft ihre Musik stets mit einem Stil, der keinen gängigen Schönheitsidealen folgt, auch um nicht allzu viel von sich preiszugeben, wie sie selbst immer wieder betont. Vielen gilt sie als Ikone für Body-Positivity und Gender-Fluidity, vor allem aber als ein Star, der sich nie zuordnen lassen kann und will. 2021 etwa erschien ein Vogue-Cover mit ihr, dass sie im klassischen "Pin-Up-Stil" mit Marilyn Monroe-Friseur zeigt.

Billie als virtueller Spielcharakter in "Fortnite Festival"

Neben der Ankündigung für ein neues Album und die Tour wurde am Dienstag zudem bekannt, dass Billie Eilish auch die virtuelle Bühne betritt. Sie sei in der dritten Saison von "Fortnite Festival" dabei, wie der Spielehersteller Epic Games mitteilte. Darin können Spielerinnen und Spieler auf der Bühne Songs von Pop-Größen performen und das Aussehen ihres Spielcharakters an den Look des Popstars anpassen.

