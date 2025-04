Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle": Fünf Nominierte stehen fest Stand: 24.04.2025 18:23 Uhr Eine Jury hat aus 80 Titeln ihre Favoriten für den Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" gewählt. Ernste und gesellschaftskritische Themen haben in diesem Jahr überzeugt. Der Preis wird im Juni verliehen.

Thematisch drehen sich die für den 54. "Bullen" nominierten Titel um die Welt der Beziehungen, wie die Initiatoren des Buchpreises mitteilten. "Alle nominierten Romane bieten einen tiefen Einblick in die Herausforderungen, mit denen junge Menschen aktuell konfrontiert sind", sagte Melanie Hainke vom Projektteam. Die Bücher handeln den Angaben zufolge unter anderem von Missbrauch, Krankheiten, Drogen, Rassismus, Migration oder auch romantischer Verliebtheit und familiärer Bindung. Die Themen sind laut Hainke ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.

Jury entscheidet über "Bullen"-Preisträger

Seit vergangenem Herbst hatte sich die Jury die im Jahr 2024 erschienenen Jugendbücher durchgelesen, hieß es. Das Besondere: Die Jury wird per Losverfahren zusammengestellt. Etwa 200 Bewerberinnen und Bewerber aus ganz Deutschland hatten sich gemeldet. Am Ende durften elf Jugendliche und elf Erwachsene entscheiden, wer in das Finale um den "Buxtehuder Bullen" einzieht. Die Entscheidung fiel auf Buchtitel aus Deutschland, Großbritannien und den USA:

"Sing If You Can't Dance" von Alexia Casale

"You'd be Home Now" von Kathleen Glasgow

"Die Tasche" von Houssein Kahin und Kornelia Wald

"Der Tunnelbauer" von Maja Nielsen

"Warum du schweigst" von Martin Schäuble

Interessierte können den Angaben zufolge an ausgewählten Plätzen in der Altstadt die Bücher lesen. Die 22-köpfige Jury bewertet nun erneut die fünf Nominierten. Am 18. Juni gibt sie die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt. Der Preis ist mit 5.000 Euro und einer stählernen Bullen-Plastik dotiert. Er wird seit 1971 verliehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jugendbücher