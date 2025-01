In't Zentrum för Niederdeutsch in Mölln weiht frischen Wind Stand: 23.01.2025 12:15 Uhr Siet September 2023 weer se leddig: De Steed vun't Leid vun't Zentrum för Nedderdüütsch in Holsteen. Bit nu! Anfang Januar is de 28-johrige Marie Sophie Koop offitschell as ne'e Leiderin vun't ZfN vörstellt worrn.

von Lina Martschin

Ene enkelte Glöhbirn bummelt vun de Deek, de Visitenkorten sind noch in ehrn lütten Karton un warrt vun'n Gummiband tosomenhaalen. Aver: de ne'en bunten Flyers hett Marie Sophie Koop al drapeert: Siet een paar Weeken is de lütte Ruum ünner't Dack vun de Stiften Hertogdom Loonborg ehr Büro, de Schaltzentraal vun't Zentrum för Nedderdüütsch in Holsteen - vun dat de 28-Johrige nu dat Leid hett. "Ik glööv, harr mi dat jichenseen domols seggt, ik harr dacht, nee, nie nich!", seggt se sülvens to ehrn ne'en Job.

To't Plattdüütsche is se tofällig kamen

Marie is in Hamborg-Bardörp opwussen, leevt ok hüüt noch in de Stadtdeel. Dat se överhaupt Platt schnacken deit, weer to allererst mol eens: "Tofall! Tofall, op jedeen Fall. Ik finn Spraaken so wunnerschön un dormit fangt dat an bi mi, dat ik vele Spraaken lehrt hebb un denn hebb ik dacht, mi is langwielig, ik bruuk wat Nees."

Also: Plattünnericht an't Ohnsorg-Theater bi Peter Nissen. Noch so'n Tofall: Dor is se blots rinschliddert, wiel se just to de Tiet dor een Praktikum maakt hett, as Deel vun ehr Film- un Fernsehstudium mit Sworpunkt Regie. Un denn gung dat fix: Een Johr na dissen Kurs hett Marie Sophie Koop bi de NDR-Schrievwettstriet "Vertell doch mal" wunnen. Bold keemen de ersten Kolumnen för "Hör mal'n beten to", annerletzt Optritte bi'n Poetry Slam.

Junge Leiderin is för't ZfN een Winst

Man dat Plattdüütsch mehr ween kunn as een Hobby, dat harr de 28-Johrige bit toletzt nich so op'n Schirm hatt. "As ik mien Bewarven afschickt hebbt, dor hebb ik ok dacht - dor warrt dat vele Lüüd geven un du hest gor kien Chanc'. Eenfach, wiel ik nich Plattdüütsch opwussen bin un dat en Fremdspraak för mi is."

Man, se harr eene Chanc', un wat för eene! Tominns, wenn een Stefan Büngens toluustert. He is de Baas vun de Stiften Hertogdom Loonborg, to de dat ZfN siet verleden Johr offitschiell tohöörn deit: "Marie bringt unglaublich viel mit von dem, wo wir mit dem ZfN mal hinmöchten: Nämlich in eine moderne Zeit, zu Multimedia, in die sozialen Kanäle und so weiter. Da war Marie schon lange da."

Direktemang een Social-Media-Kanal inricht

Eerstet Amtswark vun de ne'e Leiderin weer denn ok een eegenen Instagramkanal för dat Zentrum optoboen. De Videos dreiht un snidd se sülvens, höllt so de wassende Community op Stand. Un neven de Klassikers as dat Möllner Autorendrepen, dat notürlich in't Programm blifft, hett Marie Sophie Koop hier noch veel mehr vör:

"Mi is dat wichtig, dat wi junge Lüüd rankriggt, de denn ok Plattdüütsch lehrn wüllt. Also dat heet, du muttst spannende Projekten anbeden. Villich ok wat mit Hörfunk to maken, ok mit Social Media, oder Schrieven, oder wat Kreativet." Marie Sophie Koop

So will Marie Sophie Koop de Lüüd nämlich just dor afhaalen, wo se staht - un mitnehmen op ehrn Weg, wedder mehr Plattdüütsch in de heele Lannesdeel Holsteen to bringen.

