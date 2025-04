Neues Album "Mirrors" von Trilok Gurtu Stand: 28.04.2025 12:13 Uhr Trilok Gurtu ist einer der Pioniere des Jazz und der Weltmusik, 1951 wurde er in Mumbai geboren. Der internationale Percussion-Star lebt in Henstedt-Ulzburg nahe Hamburg.

von Mauretta Heinzelmann

Gurtu spielte in seiner Weltkarriere mit Joe Zawinul, John McLaughlin, Jan Garbarek, Angelique Kidjo, Charlie Mariano, Pat Metheny und auch mit dem brasilianischen Sänger Gilberto Gil. Sein neues Album "Mirror" spiegelt alle Einflüsse seines bewegten Lebens wider.

Rhythmusparadies auf einem fliegenden Teppich

In Trilok Gurtus Spiegel sehen alle überraschend gut aus. Und er muss es wissen, er hat seine Sprache immer wieder neu gefunden, seit er sich als indischer Einwanderer in der New Yorker Jazzszene behauptete. Tony Williams, der legendäre Schlagzeuger unterstützte Gurtu, zu seinen indischen Wurzeln zu stehen und sie in den Jazz hineinwachsen zu lassen. Wenn Trilok Gurtu trommelt, sitzt oder kniet er zwischen unterschiedlich großen Tablas, Glocken, Becken und Elementen des üblichen Drumsets, die um ihn herum angeordnet sind wie ein Rhythmusparadies auf einem fliegenden Teppich. Ein wahrhaft integriertes Instrumentarium zwischen Indien und Jazz - beide basieren nämlich auf Improvisation.

"Indische Musik ist improvisiert, nicht geschrieben. Du musst diese Fähigkeit haben zu improvisieren von einem ganz kleinem Motiv" Trilok Gurtu

Weltmusik, klassischen Streicherklängen und Jazz

Singen und Trommeln ist eins auf Trilok Gurtus neuem Album "Mirror". Als kleiner Junge durfte er schon seine Mutter, die berühmte indische Sängerin Shobhaa Gurtu, auf der Tabla begleiten. Jetzt bringt er seine reichen Erfahrungen in seine Musik zwischen Weltmusik, klassischen Streicherklängen und Jazz ein. Alles findet sich zusammen im Rhythmus.

Album mit verbindender Kraft und Lebenslust

Wir Menschen sind zum großen Teil gleich, meint Trilok Gurtu, der Weltmusik-Weltstar, der in Henstedt-Ulzburg lebt und für den Musik etwas sehr Spirituelles ist. Du und ich und das Publikum, wir gleichen uns in den wichtigen Dingen. Schließlich hat niemand von uns drei oder vier Augen. Er sagt, dass wir die gleiche Power haben. Und wenn man sich mal nicht so kraftvoll fühlt, dann kann man sich Trilok Gurtus Album auflegen, mit seiner verbindenden Kraft und Lebenslust.

