"Mit'nanner": Vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren! Stand: 01.03.2025 23:59 Uhr Der plattdeutsche Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" geht in die nächste Runde: Die Jury hat nun die schwierige Aufgabe, aus den vielen Einsendungen die besten Geschichten auszuwählen.

von Lornz Lorenzen

Die Autorinnen und Autoren haben nachgedacht, spekuliert, geschrieben und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Jetzt ist die Jury gefragt, die besten Geschichten auzuwählen. NDR Redakteur Thomas Naedler gibt Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen:

"Allens wat uns de Schriewerslü ut de heile plattdüütsche Welt schickt hebben, möt nu tausamen bröcht warden. De einen hebben dat in Breiw' packt, anner hebben E-Mails schräben, de einen hebben dat na Hamborch orrer Kiel schickt, anner na Schwerin. Un dat is ja heil wichtig dat dor nix verluren geiht, jedein Geschichten is bannig kostbor…" Thomas Naedler, NDR Redakteur

Vielfalt der Einsendungen

Ebenfalls mit in der Jury sitzt Moderatorin und Autorin Carina Dawert. Sie hat schon zahlreiche E-Mails gesichtet und freut sich auf viele unterschiedliche Variationen zum Wettbewerbs-Thema "Mit'nanner".

"Vun Derten bet Aliens is allens mit dorbi, dat finn ik toll. Un wat noch ok opfallt: De Geschichten kamen wedder ut de heele Welt. Uterdem hebbt vele Autoren Ideen ut'n Sport mit inbröcht, wo Fairness un Teamplay en wichtige Rull spelen." Carina Dawert, Jury-Mitglied

Feierliche Preisverleihung im Ohnsorg Theater

Am 22. Juni wird es dann im Ohnsorg Theater eine feierliche Preisverleihung geben, bei der die Gewinnerinnen und Gewinner sich über mehr als 5.000 Euro an Preisgeldern freuen können. Zudem erscheinen die insgesamt 25 besten Geschichten an diesem Tag druckfrisch in Form eines hübsch gestalteten Buches. Vielen Dank dafür schon einmal an die Verlagsgruppe Husum.

Ein weiteres Highlight: Die Gewinnergeschichten werden von den bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern des Ohnsorg-Theaters auf der Bühne mit vollem Körpereinsatz vorgetragen.

Gewinnergeschichten auf der großen Bühne

Botschafterin Enie van de Meiklokjes stellt sich vor, dass das nicht nur für die Gewinner ein schönes Erlebnis sein könnte:

"Ein Schauspieler, der das richtig vorträgt. Das ist wie ein Baby in der Hand zu haben: Man erfindet etwas Kleines und auf einmal bekommt es Beine und steht auf der Bühne. Das stelle ich mir großartig vor." Enie van de Meiklokjes

Hinweis der Redaktion

Eines noch, weil wir in der "Vertell"-Redaktion immer wieder danach gefragt werden: Es ist uns aufgrund der großen Zahl von Einsendungen leider nicht möglich, allen, die nicht gewonnen haben, persönlich abzusagen.

