Forscher: Emojis können zu vielen Missverständnissen führen Stand: 27.04.2025 13:17 Uhr Schnell ein Herzchen ins Smartphone getippt und alles ist gesagt? Wie eine Studie zeigt, werden Emojis von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich interpretiert - und sie bergen Missverständnisse.

Ivan Nenchev ist Psychiater und Psychotherapeut, zudem leitet er die AG "Sprache und Natural Language Processing" in der Psychiatrie an der Berliner Charité. Gemeinsam mit der Linguistin Tatjana Schäffler hat er eine Studie zu Emojis veröffentlicht. Im Interview mit NDR Kultur erzählt er, wie sich die Bedeutung der Symbole verändert und welch unterschiedliche Bedeutungen diese haben können.

Um uns, die Hörerinnen und Hörer von NDR Kultur und auch mich, etwas zu schützen, zunächst die Frage: Bei welchem Emoji entstehen denn die meisten Missverständnisse?

Ivan Nenchev: Bei Gesichtsemojis gibt es immer wieder Missverständnisse. Die sind deutlich ambiger und unklarer im Vergleich zu den anderen Emojis, die man kennt. Zum Beispiel die Emojis über Dinge oder irgendwelche Gegenstände.

Haben Sie denn Beispiele, was man an so einem Gesichtsemoji falsch oder unterschiedlich verstehen kann?

Nenchev: Ja, zum Beispiel haben wir festgestellt, dass das ganz triviale Smiley, das Emoji mit dem ganz trivialen Lächeln, mittlerweile von jüngeren Nutzerinnen und Nutzern als das sogenannte Psychopathen-Emoji benutzt wird.

Okay, das heißt, es kann also auch passieren, dass es bei der Nutzung von Emojis ganz unterschiedliche Interpretationen zwischen den Generationen gibt?

Nenchev: Ja, auf jeden Fall. Ich denke zum Beispiel, wenn mir meine Eltern dieses Emoji schicken, dass es bedeutet, dass sie einfach froh und ganz guter Stimmung sind. Aber wenn jüngere Studierende zum Beispiel das Emoji schicken, bin ich mir immer unsicher, was das bedeuten soll.

Jetzt sind aber gerade diese beliebten kleinen Gesichter, diese Emojis, diejenigen, die in Deutschland am liebsten genutzt werden. Warum ist das so, wenn sie doch so viel Potenzial für Missverständnisse bieten?

Nenchev: Ich glaube, weil sie tatsächlich die digitale Kommunikation eher erleichtern und Emotionsinhalte bei den Nachrichten vermitteln. Also das, was man im Gespräch durch die Tonlage oder die Mimik von einem Menschen mitkriegt. Und Emojis bieten eine Möglichkeit, diese Informationskanäle auch zu füllen.

Sie beschäftigen sich schon lange in der Forschung mit Emojis. Was sind denn die Erkenntnisse, die Sie jetzt am meisten überrascht haben zum Thema der Emojis?

Nenchev: Was mich überrascht, ist die Tatsache, dass sich die Bedeutungen der Emojis mit der Zeit verändern. Also wir beobachten einen Prozess der Konventionalisierung und das finde ich besonders spannend. Emojis bekommen neue Bedeutungen. Bei den Wörtern ist das bekannt, dass Wörter mehrere Bedeutungen haben können. Bei den Emojis können wir das jetzt im Entstehungsprozess erforschen.

Ja, man sagt ja auch immer, Sprache verändert sich. Das ist ein ganz normaler Prozess. Können Sie da auch einen kleinen Ausblick geben? Wie wird sich die Bedeutung von Emojis zukünftig ändern?

Nenchev: Das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, was man beobachtet, ist, dass es bestimmte Subgruppen gibt, die eine eigene Emoji-Sprache bilden. Ich glaube, das ist das, was mit den Emojis in nächster Zeit passieren wird, dass sie immer weitere Bedeutungen bekommen.

Emojis werden aber auch beispielsweise von rechtsextremen Gruppen genutzt. Da gibt es viele Codes, die man, wenn man es eben nicht besser weiß, auch nur schwer verstehen kann. Sehen Sie da eine Gefahr, dass diese kleinen, am Anfang recht lustigen Bildchen, vielleicht auch vereinnahmt werden? Und was kann dagegen getan werden?

Nenchev: Die Tendenz finde ich besonders besorgniserregend. Und das bringt Assoziationen mit sich, wie sich zum Beispiel die Sprache im Dritten Reich verändert hat. Ich muss sofort an die Arbeiten von Victor Klemperer denken, der ähnliche Prozesse mit den Wörtern beobachtet hat. Ich weiß nicht, ob man wirklich was dagegen machen kann, außer sich diesen Prozessen sehr bewusst zu sein und aufzupassen. Vielleicht ist das die besondere Gefahr bei den Emojis, dass sie so harmlos aussehen. Aber auch sie können mit sehr negativen Bedeutungen gefüllt werden.

Es gibt so viele Emojis, etwa 4.000, aber von den meisten Menschen werden nur etwa 100 genutzt. Bräuchte es dann nicht auch so eine Art Duden für Emojis, der erklärt, dass dieses oder jenes Smiley von unterschiedlichen Generationen oder Gruppen in diesem oder jenem Kontext benutzt werden?

Nenchev: Das ist ein interessanter Gedanke. Vielleicht bräuchten wir tatsächlich so etwas in 20, 30 Jahren.

Aber noch geht's?

Nenchev: Noch geht's.

Die Anzahl neuer Emojis wächst. Regelmäßig werden neue offiziell eingeführt, zuletzt beispielsweise ein Emoji mit Ringen unter den Augen. Was bedeuten diese neuen Emojis für unsere Kommunikation?

Nenchev: Das, was wir in der Forschung sehen, ist, dass die neuen Emojis erstmal für die Nutzerinnen und Nutzer schwer zu interpretieren sind. Zum Beispiel das sogenannte Melting Face, ein sehr fließendes Gesichtsemoji. Diese neuen Emojis werden erstmal sehr bildlich interpretiert und erst nach ein paar Jahren Nutzung mit echten Bedeutungen aufgeladen.

Gibt es denn ein Emoji, das Ihnen noch fehlt?

Nenchev: Gute Frage. Ich glaube, das Emoji mit den Ringen unter den Augen, aber wenn es das schon gibt...

Das Gespräch führte Charlotte Oelschlegel.

