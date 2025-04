Krimis für Teens: "Kill the Truth", "Villa Obscura", "Academy of Lies" Stand: 26.04.2025 06:00 Uhr "Kill the Truth" ist ein packender Thriller über Rassismus, in "Villa Obscura" wird eine Party zum Albtraum, und "Academy of Lies" ist der Beginn einer atmosphärischen Medizin-Thriller-Reihe.

von Katja Eßbach

"Kill the Truth" von Jumata Emill

Diese Geschichte verschlägt einem den Atem: Chloe, reich, weiß und sehr beliebt, wird eines Nachts ermordet. Schnell fällt der Verdacht auf ihren schwarzen Mitschüler Amir, der mit seiner alleinerziehenden Mutter in bescheidenen Verhältnissen lebt. Eine Kamera hat aufgezeichnet, wie Amir - offensichtlich in Panik - vom Tatort flieht, und so wird der 17-Jährige schon am nächsten Tag verhaftet. Bei einer Verurteilung droht ihm sogar die Todesstrafe. Und ausgerechnet sein Halbbruder Marcel, den Amir nicht ausstehen kann, wird jetzt zu seiner letzten Hoffnung. Denn Marcel setzt alles daran, Amirs Unschuld zu beweisen - und gerät dabei in tödliche Gefahr...

Spannende Story trifft gesellschaftliche Realität. Der US-amerikanische Autor Jumata Emill erzählt vordergründig von der Suche nach einem Mörder, aber eigentlich geht es um versteckten Rassismus, um Ausgrenzung von Menschen, um Gleichberechtigung, die es eben noch immer gibt. Große Empfehlung.

"Villa Obscura" von Melissa C. Hill und Anja Stapor

Der Harz mit seiner schroffen Landschaft und den Hexenmythen ist die perfekte Kulisse für einen gruseligen Thriller. Auf einer Halloween-Party in einer alten Villa werden sechs Jugendliche gekidnappt. Was die beiden maskierten Entführer von ihnen wollen, bleibt lange unklar. Deutlich wird nur, dass jedes der Opfer etwas zu verbergen hat. Und was verbindet die sechs Geiseln eigentlich miteinander? Als eine von ihnen stirbt, ist klar, dass es sich nicht um einen schlechten Halloween-Scherz handelt, sondern dass es um Leben und Tod geht.

Melissa C. Hill und Anja Stapor sind renommierte Jugendbuchautorinnen, die fesselnd schreiben und ihre Leserinnen und Leser immer wieder mit Wendungen überraschen. Der angenehm leichte Stil lässt sich gut lesen, die Spannung ist hoch.

"Academy of Lies" von Nina Schweling

Quinn lebt bereits seit vielen Jahren mit einem Spenderherz. Da dieses nicht mehr lange durchhalten wird, ist klar, dass sie bald sterben muss. Um den Tod besser zu verstehen, studiert Quinn Medizin an einer Elite-Uni, die eng mit der Geschichte ihrer eigenen Familie verbunden ist. Kurz nach Studienbeginn wird erst der Rektor der Uni getötet und dann eine Studentin. Unter Verdacht gerät ausgerechnet Quinns Bruder, ihr einziger enger Vertrauter. Quinn verfolgt jetzt nur noch ein einziges Ziel: Sie will herausfinden, was wirklich passiert ist und was hinter den Morden steckt. Dabei kommt sie einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur.

"Academy of Lies" ist der erste Band einer atmosphärischen Medizin-Thriller-Reihe, die persönliches Drama und dunkle Machenschaften geschickt verbindet. Nina Schweling schreibt ein bisschen sarkastisch und schön lässig.

