"Wat maakt mien Gemeende?" - Ne'et Kinnerbook op Plattdüütsch Stand: 28.01.2025 12:00 Uhr Wat maakt egentlich so'n Börgermeister vun so'n lüttje Landgemeende, un wat hett de Arbeit vun en Gemeenderaat mit mi to doon? De Sleswig-Holsteensche Gemeendedag hett nu en Kinnerbook op Platt rutbröcht, wat op düsse Fragen aantert.

von Jan Graf

"Wat maakt mien Gemeende?" - So heet dat bunte Book in't Pixiformaat, mit dat de Sleswig-Holsteensche Gemeendedag nu ok in de Regionaalspraak opkloort över den Belang vun Kommunalpolitik. "Ik bün de Chef vun uns Gemeen. De Gemeen sorgt dorför, dat all Minschen dat goot geiht bi uns", steiht dor för de Lütten to lesen, un so en echten Sleswig-Holsteenschen Börgermeister ut Övertügen draapt wi to'n Bispill in de 900-Seelen Gemeen Labenz in'n Kreis Hartogdom Loonborg.

Ulrich Hardtke is siet mehr as en Viddeljohrhunnert in't Amt. He seggt: "Mi is dat wichtig, wat bi uns in't Dörp direkt passiert. Letztlich is dat, wat in Kiel oder in Berlin beslaten warrt - dat warkt ja nich so direkt bi uns op'n Dörpen, un wenn wi in de Gemeindevertretung in't Dörp tosamensitt, denn sünd wi teemlich dicht dran an de Börgers."

De Füerwehr höört to de Opgaven

Un just so as de Börgermeister in dat Kinnerbook wiest ok Hardtke geern, wat sien Gemeen hett. "Ok üm de Füerwehrhüüs un de Füerwehrautos kümmert wi uns, seggt de Börgermeister." Gliek blangen de Gemeendevertreden steiht dat Sprüttenhuus. Twee Löschfohrtügen hatt Labenz. Brandschutz kost Geld, man een Auto hebbt de Labenzer Kameraden günstiger kregen, freut sik Hardtke.

"Dat bruukte hebbt wi för 55.000 Euro kregen. Wenn man weet, dat en nie'et Auto in de Grött 300.000 kost, denn glööv ik, dat dat nich över'n Durst west is. Solang dat noch goot is, wüllt wi dat nich weggeven."

Man ahn Geld geiht in son Gemeende nix

Un woneem kümmt dat Geld her, mit dat en Gemeende ehr Opgaven versehn kann? En Deel kümmt ut de Grundstüer, "un denn gifft dat noch Stüern för Lüüd, de en Gewarf in de Gemeen bedrieven doot", leest wi in dat Book un finnt in Labenz en wichtigen Gewarfstüerbetahler beten Butendörps.

Dree grote gröne Kuppeln, brede Regen vun Maissilaasch - nich to verkinnen, hier arbeidt en Biogasanlaag un föhrt blangen Stroom un Warms ok Stüern af. "Blangen de Biogasanlaag hebbt wi sehr erfolgreiche Gartenbaubetriebe in Labenz. In de Steindorfer Straat is ja ok en Lohnbetrieb, de hett ok över teihn Mitarbeiders, dat sünd natürlich ganz wichtige Arbeitgevers in't Dörp", för de Börgermeister Uli Hardtke heel geern en nie'en Gewarfpark harr. Platz is al dor twüschen Labenz un Sannsneben, bloot de Lannspolitik in Kiel speelt noch nich mit. Siet söss Johr stritt he för düt niege Rebeet, seggt he. Lokaalpolitik kann ok anstrengen.

Groten Insatt för de tokümstigen Gemeendevertreders

Man Hardtke weet, för wat he dat deit: "Wir sind hier eine Einrichtung mit zwei Gruppen. Eine Integrationsgruppe mit 15 Kinder und eine Regelgruppe mit 20 Kindern", vertellt Franziska Busche vun den evangeelschen Kinnergorrn in Labenz, ünnerbröcht in dat sülve Gebüüd as de Gemeenvertreden. Hier wasst se ran - de Tokumst.

"Ik warr nu düt Johr 65 Johr oolt. Ik maak dat schon en ganze Tiet. Ik wörr dat ok noch beten wiedermaken, wenn de Gesundheit dat tolett", meent Börgermeister Hardtke, "aver natürlich bruukt wi in de Gemeinde junge Lüüd, de mitmaken doot." Oder as dat in dat Kinnerbook schreven steiht: "En feine Idee - wenn Du groot büst un di för dien Gemeende insetten deist, kannst du ok Börgermeister warrn."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 03.02.2025 | 20:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch