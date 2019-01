Stand: 07.01.2019 17:27 Uhr

"Geisterseher" - Theaterrausch an der Gaußstraße von Patricia Seeger

Er gehört zu den gefragtesten Theater-Regisseuren Deutschlands: der 35-jährige Antú Romero Nunes, Hausregisseur in Hamburg am Thalia Theater. Dieses zeigt jetzt eine Studentenarbeit von Nunes - seine Abschlussarbeit von der Ernst-Busch-Schule in Berlin, mit der vor zehn Jahren seine Karriere begann - damals, als noch fast keiner an den jungen Regisseur geglaubt hat. Das Thalia übernimmt das Stück jetzt ins Repertoire: die "Geisterseher" von Friedrich Schiller. Am Sonnabend feierte es Premiere. Ein Bericht.

Dieser Abend ist ein wahrer Theaterrausch. Nur zwei Schauspieler, Paul Schröder und Jirka Zett machen aus Schillers schräger Gespenster-Geschichte ein richtiges Ereignis und sorgen für echten Bühnenzauber.

Für dieses kluge und amüsante Spektakel brauchen die zwei auf der schwarzen Bühne tatsächlich nicht viel mehr als eine Nebel- und Windmaschine. Der Abend ist durchzogen von Selbstironie: "Niemand von Ihnen wird ja jetzt glauben, dass hier Geister erscheinen werden. Jeder weiß ja, dass wir auf dem Theater nur lügen", heißt es im Stück. Diese Studentenaufführung mit seinen alten Kumpels von der Theaterschule in Berlin jetzt in Hamburg noch einmal auf die Bühne zu bringen - das ist für Regisseur Antú Romero Nunes etwas Besonderes: "Ich habe lange darauf gewartet, das noch ein Mal zu machen. Es klappte immer aus logistischen Gründen nicht", so Romero Nunes.

Geschichte um einen Prinzen in Venedig

Seit November gehört auch Jirka Zett zum Thalia Ensemble. Damit sind die drei Freunde von damals wieder an einem Haus vereint. Thalia Intendant Joachim Lux war begeistert von der ungewöhnlichen Idee, der alten Studenten-Inszenierung ein neues Leben zu schenken: "Ich dachte, das macht Spaß, das zu riskieren." Nunes war beim Verfassen des Stückes erst 25 Jahre alt und ist heute selbst überrascht, wie er darauf kam, "so etwas Schweres zu machen". Denn die Geschichte ist ziemlich abstrus: Es geht um einen deutschen Prinzen, der in Venedig ein einfaches Leben führen will und in Geisterbeschwörungen verwickelt wird. Schiller schrieb die Geschichte Ende des 18. Jahrhunderts in einer Zeitschrift als Fortsetzungsroman - und nannte ihn später eine große Schmiererei. Romero Nunes erklärt: "Das ist wirklich ein langer Roman, der einfach mittendrin mit einem wahnsinnig komplizierten philosophischen Gespräch abbricht, was erklärt, warum er das nicht zu Ende schreiben kann."

Mit dieser Abschlussinszenierung begann für Antú Romero Nunes eine schillernde Karriere. Es war ein Überraschungserfolg - erinnert sich Thalia Intendant Joachim Lux, weil man dem jungen Regisseur an der renommierten Ernst-Busch Schule nicht viel zutraute: "Der war in der Schule der Looser. Da gab es ein zwei Regie-Mentoren, die gesagt haben, 'der ist kein Looser, sondern einer aus der kommenden Regie-Generation'", so Lux.

Das Diplomstück war ein Befreiungsschlag

Heute ist Romero Nunes einer der Regie-Stars des Landes. Vor zehn Jahren brauchte er noch die Schützenhilfe des Berliner Max-Gorki Theaters, um das Stück überhaupt zeigen zu können. Eine späte Genugtuung, dass es jetzt wieder in Hamburg läuft, empfindet er aber nicht. Er erklärt: "Die haben mir die Möglichkeit gegeben, mein Diplom zu machen. Dort lief das gut. Das war damals ein Befreiungsschlag." Diese Studenten-Inszenierung hat es auch nach zehn Jahren noch verdient, gesehen zu werden. Sie ist großes rauschhaftes Theater auf der kleinen Bühne des Thalia in der Gaußstraße.

Nach Friedrich Schiller

Musik: Johannes Hofmann

Kostüme, Bühne: Julia Plickat

Regie: Antú Romero Nunes

Darsteller: Paul Schröder und Jirka Zett In meinen Kalender eintragen

