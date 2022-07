Stand: 11.07.2022 13:13 Uhr Eine Million Euro für Sanierung von DDR-Großmosaik in Halle

Das monumentale Wandbild "Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR" des spanischen Künstlers Josep Renau (1907-1982) in Halle an der Saale soll bis zum Jahresende für rund eine Million Euro restauriert werden. Etwa 6.000 der fast 11.000 Fliesen des Kunstwerks hätten sich gelockert und müssten nun auf der Wand stabilisiert werden, teilte Judith Marquardt, Kulturbeigeordnete der Stadt mit. Die Kosten für die Sanierung übernehme die Wüstenrot Stiftung zu 80 Prozent. Wandbilder Renaus gehören laut Stiftung zu den bedeutendsten Werken baubezogener Kunst in der ehemaligen DDR und sind in Deutschland nur in Halle und in Erfurt erhalten.